Champions-League-Achtelfinale Adeyemis Solo zum Sieg: Dortmund schlägt Chelsea Stand: 15.02.2023 22:56 Uhr

Borussia Dortmund hat im Achtelfinale der Champions League das Hinspiel gegen den FC Chelsea gewonnen - das Siegtor erzielte Karim Adeyemi nach einem Sololauf von der Mittellinie.

Durch das 1:0 (0:0) geht der BVB nun mit einem Vorsprung in das Rückspiel in London am 7. März.

Chelsea João Félix vergibt zunächst die beste Chance

Beide Klubs gingen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Spiel: Dortmund gewann 2023 sechs von sechs Pflichtspielen. Chelsea steht in der Premier League im Tabellenmittelfeld und fürchtet trotz zahlreicher teurer Zugänge um die Teilnahme an der Champions League.

Zu Beginn liefen beide Teams hoch an und sorgten so gegenseitig für Fehler. Das vermeintliche erste Tor fiel aber nach einer Standardsituation. Chelseas Thiago Silva traf am kurzen Pfosten nach einer Ecke - er hatte aber die Hand benutzt und sah die Gelbe Karte (17.).

Dortmunds zunächst beste Chance hatte Sébastian Haller. Julian Brandt setzte Haller rechts im Strafraum in Szene, der aber in Bedrängnis nur das Außennetz traf (27.). Chelseas João Félix hatte auf Vorlage von Kai Havertz die große Chance zur Führung für Chelsea, sein Linksschuss ging aber an die Latte (37.).

Adeyemis langer Lauf zum Siegtor

Chelsea machte zu Beginn der zweiten Hälfte viel Druck, war bei einem Freistoß von James gefährlich (55.), die beste Chance hatte aber zunächst Brandt: Adeyemis Zuspiel schoss er flach aufs Tor, Chelseas Torwart Kepa hatte mit dem unplatzierten Schuss aber keine Probleme (58.).

Das Tor für den BVB leitete Raphael Guerreiro ein, der den Ball nach einer Ecke von Chelsea auf Adeyemi klärte. Adeyemi startete an der Mittellinie, lief dem 121 Millionen Euro teuren Enzo Fernández mit Ball davon, spielte Torwart Kepa aus und traf zum 1:0 (63.).

Chelsea vergab die große Chance zum Ausgleich: Ruben Loftus-Cheek spielte von rechts in die Mitte, den Schuss von Koulibaly wehrte BVB-Torwart Gregor Kobel ab. Der Ball prallte aber gegen den Rücken von Ryerson und rollte aufs leere Tor zu - Emre Can grätschte den Ball im letzten Moment noch von der Linie (78.).

BVB empfängt nun Hertha, Chelsea spielt gegen Southampton

Der BVB empfängt in der Bundesliga am Sonntag (19.02.2023/17.30 Uhr) Hertha BSC. Chelsea spielt am Samstag (16 Uhr) gegen den FC Southampton in der Premier League. Das Rückspiel gegen Dortmund findet am 7. März statt.

Dann wird der BVB auf Julian Ryerson verzichten müssen. Nach zwei Gelben Karten in der Europa League für Union Berlin sah er gegen Chelsea die dritte im internationalen Wettbewerb und ist gesperrt.

Das Achtelfinale der Champions League: