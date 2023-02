AC Mailand - Tottenham Hotspur Champions League - Milan zermürbt harmlose Spurs Stand: 14.02.2023 22:58 Uhr

Der AC Mailand hat sich im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschafft. In einem zähen Spiel mit ganz wenigen Höhepunkten setzte sich Milan gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) durch.

Die Italiener gingen mit der ersten Chance in Führung. Eine scharfe Hereinbabe von Theo Hernández nutzte Brahim Díaz aus kurzer Distanz zum Abschluss. Torhüter Fraser Forster konnte zunächst abwehren, aber Díaz setzte nach und drückte die Kugel mit dem Kopf über die Linie (7.).

In der Folgezeit war Tottenham die bessere Mannschaft, ohne sich allerdings gute Chancen herausspielen zu können. Mailand zog sich zurück und überließ den Engländern die Initiative.

Viele Unterbrechungen, kaum Chancen

Die konnten mit dem Ball aber nicht allzu viel anfangen. Oft waren es Standards, die für zumindest etwas Gefahr sorgten. Insgesamt sahen die Zuschauer in San Siro aber eine zerfahrene Partie, die häufig durch Fouls oder Verletzungen unterbrochen war.

Dieses Bild änderte sich auch nach der Pause zunächst nicht. Wieder waren die Spurs nur bei Ecken und Freistößen ansatzweise gefährlich. Mailand präsentierte sich in der Verteidigung stabil und gut organisiert.

Und in der Schlussphase wurden die Italiener dann auch noch gefährlich. In der 78. und 79. Minute vergaben Charles De Ketelaere und der deutsche U21-Nationalspieler Malick Thiaw beste Gelegenheiten und damit die Chance auf eine noch bessere Ausgangslage vor der Reise nach London am 8. März.