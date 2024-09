Nationalspieler gegen Milan wieder nur Ersatz? Robert Andrich: Zwischen Startelf und Reservebank Stand: 30.09.2024 14:23 Uhr

Robert Andrich hat nicht zuletzt beim Spiel gegen Bayern München gezeigt, dass er auf höchstem Niveau Maßstäbe setzen kann. Das bringt ihm unter Trainer Xabi Alonso bei Bayer 04 Leverkusen aber noch lange keinen Stammplatz ein.

Natürlich war Robert Andrich nach dem glücklichen Remis (1:1) beim FC Bayern ein gefragter Mann. Zum einen hatte er den schmeichelhaften Führungstreffer für die Werkself erzielt. Zum anderen hatte er großen Anteil daran, dass die Münchner trotz ihrer großen Überlegenheit nur sehr wenige große Möglichkeiten herausspielen konnten.

"Grundsätzlich standen wir sehr tief und haben nur etwas zugelassen, wenn wir geschlafen haben. Das muss man auch erst einmal in München schaffen" , sagte der defensive Mittelfeldspieler sichtlich zufrieden.

Gutes Gefühl

Vor allem geht es der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in diesen Tagen darum, ihre Defensive weiter zu stabilisieren. Zehn Gegentore in der Bundesliga nach fünf Spieltagen sind deutlich zu viel. "Gegen die Bayern hast du nicht 60 oder 70 Prozent Ballbesitz und dann brauchst du nebendran einen, der das Wort kämpfen auch kennt" , sagte Kapitän Granit Xhaka in Richtung Andrich.

Andrich hatte seine Aufgaben mit großem Aufwand erfüllt, war mit knapp zwölf Kilometern Laufleistung knapp vor Florian Wirtz Bester seines Teams in dieser Kategorie. Und neben Victor Boniface und Nathan Tella war er der einzige Leverkusener, der überhaupt einen Torschuss während der 90 Minuten auf das Münchner Tor abgegeben hatte. Das Ergebnis ist bekannt.

Und so war es für die Werkself sehr hilfreich, mit einem guten Gefühl in die nächsten Partien zu gehen. Bereits am Dienstag (1.10.2024, 21 Uhr) ist der AC Mailand zum zweiten Spiel in der Champions League zu Gast.

Kämpferischer oder spielerischer Sechser?

In der Königsklasse haben die Rheinländer einen perfekten Start erwischt, fertigten Feyenoord Rotterdam im Stadion De Kuip souverän mit einem 4:0-Auswärtserfolg ab. Mit dabei: Robert Andrich.

Doch gegen das Team von Trainer Paulo Fonseca, das zum Auftakt eine 1:3-Heimpleite gegen den FC Liverpool kassiert hatte, kann sich der 29-Jährige alles andere als sicher sein, damit einen Stammplatz erspielt zu haben. Ob Trainer Alonso gegen die Italiener wieder eher einen kämpferischen Sechser wie Andrich, oder doch eher einen kreativeren Geist wie Aleix Garcia bevorzugt, wissen derzeit nur der Spanier und sein Trainerteam.

Opfer der Rotation

Oder ob der mittlerweile von einer Verletzung genesene und körperlich wiederhergestellte Exequiel Palacios gegen Mailand sogar wieder eine gewichtige Rolle spielen kann? Fakt ist: Nationalspieler Andrich kam unter Trainer Alonso bisher nur in den Auswärtspartien zum Einsatz. Ein Umstand, der den erfahrenen Strategen wenig erfreuen dürfte, der sich aber bisher geräuschlos untergeordnet hat.

Andrichs Leistung gegen die Bayern und die damit einhergehende Stabilität dürfte indes für ihn sprechen und einige Argumente bei Alonso für eine Dauerlösung gesammelt haben. Allerdings ist der Coach stets für eine unerwartete Rotation bekannt.