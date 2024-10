59. Es geht rauf und runter: Boniface setzt sich wieder auf dem linken Flügel stark durch, zieht die Grundlinie entlang in den Strafraum ein und gibt scharf an den Fünfer. Dort verpasst Adli, der Abpraller kommt in den Rückraum zu Xhaka, dessen Volleyabnahme aus 16 Metern einen halben Meter über Maignans Kasten fliegt.

58. Fofana wird 30 Meter vor dem Tor nicht angegangen und hält einfach mal drauf. Der ist gar nicht schlecht und rauscht nud 30 Zentimeter am linken Kreuzeck vorbei.

57. Rafael Leão hat auf dem linken Flügel erstmals etwas Platz und geht ins Eins-gegen-eins mit Tapsoba. Der drängt den Portugiesen stark ab und klärt auch noch den Ball. Stark verteidigt!

56. Boniface behauptet den Ball am Elfmeterpunkt stark, will dann durch alle durch und legt sich den Ball zu weit vor, Maignan nimmt diesen auf.

55. Hrádecký verhindert Ausgleich! Was macht Reijnders denn da? Der Mailänder hat sieben Meter vor dem Tor in halbrechter Position plötzlich viel zu viel Platz, kommt aber nicht schnell genug zum Abschluss. Hrádecký hat genug Zeit, macht sich groß und wehrt den Linksschuss stark mit dem langen linken Arm ab. Den Nachschuss von Rafael Leão kann die Bayer-Defensive blocken.

52. Leverkusen hat in Durchgang zwei direkt da weitergemacht wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten. Folgerichtig führt die Alonso-Elf, das geht absolut in Ordnung. Milan ist jetzt gefordert, auch selbst etwas für das Spiel zu tun.

51. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Wieder Boniface - und diesmal zählt der Treffer! Plötzlich taucht Grimaldo rechts im Strafraum auf und wird von Wirtz perfekt geschickt. der Linksverteidiger gibt mit der Hacke zu Frimpong zurück, dessen Abschluss aufs lange Eck aus acht Metern halbrechter Position Maignan noch abwehren kann. Von dort prallt die Kugel aber genau vor die Füße von Boniface, der aus vier Metern problemlos abstaubt.

50. Erstmals kombiniert sich Milan über Rafael Leão und Reijnders stark in den Strafraum. Letzterem springt die Kugel dann aber zu weit weg, Rafael Leãos anchließende Flanke von der rechten Seite von der Grundlinie landet in den Armen von Hrádecký.

48. Maignan rettet Milan! Das hohe Pressing von Leverkusen zeigt Wirkung. Adli luchst Theo Hernández den Ball am eigenen Sechzehner ab, woraufhin Xhaka gedankenschnell zu Wirtz durchsteckt. Der lässt Tomori mit einem Kontakt stehen und zieht aus 12 Metern halbrechter Position ab. Maignan ist da und wehrt den halbhohen druckvollen Versuch aufs lange Eck ab.

46. Tapsoba schickt Adli gleich mal mit einem schicken Steilpass aus der eigenen Hälfte. Der Angreifer ist schneller als Tomori, den Abschluss kann der Mailänder aber blocken.

46. Ohne personelle Veränderungen stößt Leverkusen die zweite Halbzeit an. Auch Abraham, bei dem es mit Schulterproblemen gegen Ende des ersten Durchgangs nicht gut aussah, ist auf das Feld zurückgekehrt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in der BayArena in die Kabinen und das dürfte insbesondere den Gästen aus Mailand entgegenkommen. Auch wenn die Rossoneri gegen Ende der ersten Halbzeit etwas besser in die Partie kamen, gehört die erste Halbzeit unter anderem mit 10:1 Torschüssen eindeutig der Alonso-Elf. Mit schnellen Kombinationsspiel schaffte es die Leverkusen immer wieder gefährlich hinter die Milan-Kette - einzig an der Präzision im Abschluss und dem Quäntchen Glück bei Frimpongs Abseitsposition vor dem vermeintlichen Boniface-Treffer fehlen Bayer noch. So bleibt vor dem zweiten Abschnitt alles offen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Boniface lässt sich auf den linken Flügel fallen und nimmt dann Tempo auf. Kurz vor der Grundlinie gibt der Stürmer flach nach innen, wo Adli am Fünfer angerauscht kommt, die Kugel aber nicht kontrollieren kann und selbst ins Toraus befördert.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Mit der Hacke unterbindet Tah den nächsten Konteransatz der Rossoneri über Pulišić.

42. Tiago Leal AC Mailand Gelbe Karte für Tiago Leal (AC Milan)

Auf der Bank reklamiert der Co-Trainer der Rossoneri für Schärers Ermessen zu stark.

41. Beim Gegenstoß ist Abraham alleine auf weiter Flur, drängt in den Strafraum ein, wird von Tapsoba überrumpelt und kommt zu Fall. Die Gäste fordern lautstark einen Strafstoß, den Schärer zu Recht nicht ahndet. Trotzdem war das Einsteigen von Tapsoba durchaus riskant.

40. Weiter geht's im Minutentakt: Adli nimmt einen Querpass am Elfmeterpunkt direkt und kann den Flachschuss nicht gut genug platzieren.

39. Auf der Gegenseite der erste AC-Abschluss der Partie: Pulišić könnte an der Strafraumkante auch noch abspielen, versucht es aber aus 17 Metern selbst. Den Flachschuss in die linke Ecke pariert Hrádecký sicher.

38. Beste Bayer-Chance! Wirtz setzt sich links im Strafraum stark durch und gibt halbhoch an den Fünfer. Dort ist Boniface einschussbereit, Maignan bekommt aber noch die Fingerspitzen dran und wehrt nach vorne ab. Frimpongs Nachschuss aus acht Metern halbrechter Position ist absolut machbar, landet aber einen Meter über dem Kasten.

38. Abraham hat sich vorher wohl an der linken Schulter wehgetan.

37. Maignan macht es daraufhin schnell und sucht mit dem schnell ausgeführten Abstoß Rafael Leão, der von Tah und Tapsoba bearbeitet wird und daher nicht an den Ball kommt.

36. Wirtz setzt sich an der Strafraumkante mit einem Dribbling gegen fünf Mann durch und legt für Tapsoba ab, der mit links aus 18 Metern zentraler Position aber nur die Tribüne findet.

35. Nach einem starken Doppelpass mit Wirtz tankt sich Grimaldo bis zur Grundlinie durch, findet mit seinem Chipball aber nur Maignan.

33. Milan kombiniert sich über Abraham und Rafael Leão mal stark nach vorne und hat eine gute Strafraumnbesetzung. Emerson Royal könnte flanken, sucht aber mit einem Steckpass Reijnders im Strafraum, der ist sehr schlampig gespielt und wird sicher von Tah abgefangen.

32. Xhaka will das Spiel auf den Flügel zu Frimpong verlagern, dem die anspruchsvolle Ballannahme mit der Brust aber misslingt.

30. Seit dem vermeintlichen Leverkusener Führungstreffer ist die Werkself nicht mehr ganz so dominant und Milan kommt zu etwas mehr Ballbesitz. Offensiv treten die Rossoneri aber nach wie vor kaum in Erscheinung.

29. Fernab des Balles fasst Tapsoba Theo Hernández ins Gesicht. Der Mailänder bleibt liegen, Schärer hatte die Szene aber nicht gesehen. Daher kommt Tapsoba ohne gelben Karton davon, Hernández kann weiterspielen.

27. Maignan lässt einen Flatterball von Grimaldo aus 20 Metern halblinker Position nach vorne klatschen. Frimpong hat beim Abpraller aus zehn Metern halbrechter Position zu viel Rücklage und setzt diesen deutlich über den Kasten.

26. Rafael Leão taucht mal links im Strafraum an der Grundlinie auf, findet mit seiner Flanke aber keinen Mitspieler.

24. Wirtz kommt halbrechts aus 17 Metern zum Abschluss, setzt diesen aber klar links am Tor vorbei. Dabei lag erneut eine Abseitsposition vor.

22. Bitter für die Werkself, die Führung wäre auf alle Fälle zu diesem Zeitpunkt verdient und die logische Konsequenz für die dominante Anfangsphase der Gastgeber gewesen.

21. Victor Boniface Leverkusen VAR-Entscheidung: Das Tor durch V. Boniface (Bayer Leverkusen) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Leverkusen jubelt - aber nur kurz! Nach einem starken Seitenwechsel von Aleix García rechts raus zu Frimpong gibt der scharf an den Fünfer wo Boniface hinter Gabbia goldrichtig steht und mit dem rechten Schienbein ins rechte Eck volley einschiebt. Frimpong war aber etwas zu früh gestartet.

18. Die spielt Bayer wieder kurz aus, die Milan-Defensive kann aber problemlos verteidigen.

17. Boniface setzt sich stark gegen drei Gegenspieler durch, bleibt aber an Gabbia hängen. Frimpong kommt kurz vor der Torauslinie an den Ball und holt so noch die nächste Ecke heraus.

15. Maignan fängt eine Grimaldo-Flanke von der linken Seite ab und will das Spiel schnell machen. Hernández macht noch mit, geht die Außenbahn mit Tempo an und gibt zu Rafael Leão weiter. Der dreht jedoch direkt ab. Milan macht bisher nicht viel nach vorne und konzentriert sich auf die Defensivarbeit.

14. Den spielt die Werkself erneut kurz aus, Wirtz Flanke aus dem linken Halbfeld geht an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

13. Die Anfangsphase gehört mit 63% Ballbesitz und 3:0 Torschüssen eindeutig Leverkusen. Boniface holt an der Grundlinie links vom Tor den dritten Eckball für die Alonso-Elf heraus.

10. Nächster Bayer-Abschluss: Wirtz steckt in den Strafraum zu Adli durch, der zwischen Gabbia und Tomori auch mit etwas Glück die Kugel unter Kontrolle bekommt und schnell abzieht. Der Rechtsschuss ist aber zu unplatziert und kein Problem für Maignan. Außerdem stand Adli sowieso beim Pass von Wirtz im Abseits.

9. Erstmals kann Frimpong auf der rechten Außenbahn sein Tempo gegen Theo Hernández ausspielen und dringt zur Grundlinie durch. Die Hereingabe zu Wirtz an den Elfmeterpunkt ist nicht schlecht, der kommt aber nicht an die Kugel.

9. Aleix García Leverkusen Gelbe Karte für Aleix García (Bayer Leverkusen)

Pulišić hat nach einer Balleroberung auf dem rechten Flügel Platz und nimmt Tempo auf. Aleix García will den US-Amerikaner abdrängen, geht dabei aber nur in den Mann und bringt diesen zu Fall. Zu Recht gibt es eine frühe gelbe Karte für den Leverkusener Sechser.

6. Nach wie vor ist viel Tempo drin - auch weil beide Teams früh draufgehen. Abraham gelingt nach einer Unaufmerksamkeit von Xhaka ein hoher Ballgewinn, Tah bereinigt den Fehler seines Kapitäns aber postwendend.

4. Der bleibt aber ungefährlich. Es ist ein rasanter Beginn in Leverkusen. Den Hausherren ist die große Motivation und Einsatzbereitschaft deutlich anzumerken.

3. Die führt gleich zur nächsten guten Chance für Bayer. Die Gastgeber führen die Ecke kurz aus. Wirtz flankt punktgenau auf den Kopf von Hincapié, der die Kugel mit der Schulter in Richtung langes Eck verlängert. Maignan klärt sicher zum nächsten Eckball.

2. Auch Leverkusen ist da! Mit einem starken Pass aus dem eigenen Sechzehner überbrückt Xhaka das gesamte Mittelfeld. Adli treibt den Ball nach vorne und gibt kurz vor dem Strafraum zu Boniface rüber. Der zieht in die Mitte und aus 12 Metern halblinker Position ab. Maignan lässt nach vorne prallen wo seine Vorderleute zur Ecke klären können.

1. Davon befreien sich die Rossoneri aber direkt durch Rafael Leão stark, Reijnders springt der Ball beim ersten Kontakt in vielversprechender Position auf halblinks aber zu weit weg.

1. Der Ball rollt vor natürlich ausverkauftem Haus. Die Gäste aus Italien haben angestoßen und werden direkt von hohem Pressing der Werkself unter Druck gesetzt.

1. Spielbeginn

Nach einem Jahr Abstinenz läuft die Champions-League-Hymne wieder in der Bay-Arena, in wenigen Momenten wird Schiedsrichter Schärer die Partie anpfeifen. Viel Spaß!

Leiten wird die Partie der Schweizer Sandro Schärer, der von seinen Landsmännern Stephane de Almeida und Jonas Erni an den Seitenlinien assistiert wird. Als VAR-Schiedsrichter fungiert der Niederländer Pol van Boekel.

Für Xabi Alonso ist es ein besonderes Wiedersehen. Im legendären Champions-League-Finale 2005 in Istanbul holte der Spanier mit dem FC Liverpool nach 0:3-Rückstand gegen die AC Milan noch den Titel in der Königsklasse. Weder Alonso als Trainer noch Bayer Leverkusen trafen jemals in einem Pflichtspiel auf die Mailänder.

Milan-Coach Paulo Fonseca vertraut beinahe derselben Elf wie beim Heimsieg gegen Lecce, bei dem den Rossoneri kurz vor der Pause drei Tore in fünf Minuten gelangen. Lediglich Loftus-Cheek rückt hinter der Spitze in die Startelf, dafür muss Morata zunächst auf die Bank. Der Ex-Dortmunder Pulišić, der bereits vier Ligatore erzielen konnte und auch gegen Liverpool traf, beginnt auf dem rechten Flügel.

Im Vergleich zum Spitzenspiel in München nimmt Bayer-Coach Xabi Alonso zwei Änderungen in seiner Startelf vor. Nationalspieler Andrich nimmt zunächst auf der Bank Platz, für ihn beginnt Neuzugang Aleix García. Außerdem verdrängt Adli den im Topspiel blassen Terrier auf die Bank. In der Sturmspitze erhält erneut Boniface den Vorzug vor Schick.

Nach einem eher holprigen Saisonstart inklusive Auftaktniederlage in der Königsklasse (1:3 gegen Liverpool) stabilisierte sich die AC Milan zuletzt. Im Mailand-Derby feierten die Rossoneri einen beachtlichen 2:1-Erfolg gegen Inter und ließen darauf einen 3:0-Heimsieg gegen Lecce folgen. Beim Gastspiel in Leverkusen sollen nun auch die ersten Punkte in der Champions League für das Team von Paulo Fonseca hinzukommen.

Mit einem effizienten 4:0-Auswärtserfolg bei Feyenoord Rotterdam startete Bayer Leverkusen optimal in die neue Ligaphase der Champions League. Darauf ließ das Team von Xabi Alonso einen spektakulären Last-Minute-Erfolg (4:3) gegen den VfL Wolfsburg folgen und entführte jüngst einen Punkt bei Tabellenführer Bayern München (1:1). Die Werkself dürfte demnach mit breiter Brust in das Duell mit dem Tabellen-Dritten der Serie A gehen.