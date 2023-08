Europapokal-Qualifikation Sensation: Team von den Färöer mindestens in der Conference League Stand: 02.08.2023 22:10 Uhr

Klaksvik von den Färöerinseln hat sensationell die 3. Qualifikationsrunde zur Champions League erreicht und spielt damit mindestens in der Gruppenphase der Conference League mit.

Klaksvik gewann beim schwedischen Meister BK Häcken 4:3 im Elfmeterschießen. Das Rückspiel in Schweden war nach Verlängerung 3:3 ausgegangen, im Hinspiel gab es ein 0:0.

Damit steht Klaksvik in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League und wird deshalb mindestens in der Gruppenphase der Conference League spielen. Denn die Verlierer der 3. Runde spielen in den Playoffs zur Gruppenphase der Europa League und eine Niederlage dort bedeutet immer noch die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League. Das ist Klaksvik also schon jetzt nicht mehr zu nehmen.

Zwei Rückstände ausgeglichen und das Elfmeterschießen gewonnen

Das Rückspiel verlief dramatisch: Klaksvik war zunächst in Führung gegangen, geriet nach der Pause in Rückstand, glich aber aus. Arni Frederiksberg erzielte beide Tore für Klaksvik. In der Verlängerung erzielte Häcken das 3:2, aber Sivert Gussias rettete Klaksvik ins Elfmeterschießen.

Dort scheiterten jeweils die vierten Elfmeterschützen, vor der letzten Runde stand es 3:3. Dort vergab Häckens Simon Sandberg, Kalksviks Vegard Forren schoss den Klub von den Färöer in die nächste Runde.

Die Spieler von Klaksvik jubeln über den Sieg im Elfmeterschießen gegen BK Häcken in der Champions-League-Qualifikation

In der Stadt wohnen weniger als 5.000 Menschen

Für den Klub und die Färöerinseln ist es einer der größten Erfolge überhaupt. Klaksvik ist einer der kleinsten Klubs im Wettbewerb. Das Stadion Vid Djupumyrar fast 5.000 Menschen, etwas weniger Leute leben in der Stadt Klaksvik - die damit die zweitgrößte des Landes ist.

Das Stadion von Klaksvik beim Hinspiel gegen Häcken

Dass Klaksvik überhaupt in der 2. Runde landete, war einem kleinen Wunder zu verdanken. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Klaksvik mit 3:0 beim ungarischen Meister Ferencvaros in Budapest - was die topgesetzte Mannschaft in der Lostrommel der 1. Runde war.

Noch zwei Runden bis zur Champions League

Klaksvik trifft nun auf Molde FK aus Norwegen, der sich gegen HJK Helsinki nach einem 0:1 im Hinspiel mit 2:0 durchsetzte. Sollte Klaksvik auch diese Runde überstehen, stünde der Klub in den Playoffs zur Champions League und hätte auf diese Weise sogar die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League sicher.

In der kommenden Runde muss der Klub allerdings sein malerisches Stadion verlassen und umziehen. Ab der 3. Runde müssen die Spiele im Nationalstadion Torsvöllur mit 6.000 Plätzen in der Hauptstadt Torshavn ausgetragen werden.