In ihren vier jüngsten Halbfinals scheiterten die Bayern jeweils an Mannschaften aus Spanien. Nun soll gegen Olympique erstmals seit 2013 die Finalteilnahme her. Im Endspiel in Lissabon würde der deutsche Rekordmeister auf Paris Saint-Germain treffen.

Was die Trainer sagen

"Wir wollen ins Finale, wohlwissend, dass das nicht so einfach wird. Lyon hat Juventus Turin und Manchester City rausgeschmissen ", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Dienstagabend in Lissabon vor dem Abschlusstraining. "Weniger als 100 Prozent? Dann wird's nicht reichen."

Lyons Mannschaft sei taktisch sehr gut in der Defensive und in der Offensive, sagte Flick. "Einige Automatismen sind hervorragend. Aber wir haben unsere Lösungsansätze und wir hoffen, dass wir sie umsetzen können. Wir müssen jeden Meter so machen wie gegen Barcelona."

Sein Gegenüber Rudi Garcia zeigte vor allem großen Respekt vor den Bayern: "Wir sind der Außenseiter, wir sind demütig. Wir wurden im Halbfinale nicht erwartet. Aber wir werden die Chance ergreifen, wenn sie sich bietet" , sagte der 56-jährige.