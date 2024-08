Entscheidung in der 118. Minute Champions League ohne Mourinho und Fenerbahce Stand: 13.08.2024 23:26 Uhr

Schon wieder keine "Königsklasse" für Jose Mourinho: Mit seinem neuen Klub Fenerbahce Istanbul scheiterte er am Dienstag (13.08.2024) in der Qualifikation an OSC Lille. Die Entscheidung fiel kurz vor Ende der Verlängerung.

Es lief die 118. Minute, als Lilles Angreifer Jonathan David einen Handelfmeter zum 1:1 (1:0, 0:0)-Endstand verwandelte. Für Fenerbahce und Trainer Jose Mourinho war das eine Enttäuschung. Auch weil Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez zunächst keinen Strafstoß gegeben hatte, seine Entscheidung nach einem Hinweis des Videoassistenten aber revidierte.

So steht Lille in der Playoff-Runde, während "Fener" ohne die Champions-League-Teilnahme planen muss. Schon das Hinspiel in Frankreich hatte Fenerbahce 1:2 verloren.

Auch im Rückspiel lag Mourinhos Mannschaft zurück, ehe Lilles Verteidiger Bafode Diakite in der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief (90.+1). So rettete sich Fenerbahce in die Verlängerung, in der Lilles Verteidiger Aissa Mandi nach einer Rangelei die Rote Karte sah (109.).

Für Mourinho und "Fener" geht es in der Europa League weiter

Mourinho, 61, hatte das Traineramt bei Fenerbahce vor dieser Saison übernommen. Zuletzt war Mourinho, der 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand zum Champions-League-Titel gewonnen hatte, für die AS Rom tätig gewesen.

Er folgte auf Ismail Kartal, der mit der Mannschaft in der vergangenen Spielzeit 99 Punkte geholt hatte, aber nicht die Meisterschaft. Das reichte nur für Rang zwei hinter dem Rivalen Galatasaray.

Mourinho soll den Klub nun zum ersten Meistertitel seit 2014 führen. Auf der europäischen Ebene muss er nun erneut mit der Europa League Vorlieb nehmen.

Salzburg und Kiew treffen in Playoffs aufeinander

Der österreichische Vertreter RB Salzburg zog derweil gegen Twente Enschede in die Playoffs ein. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reichte den Salzburgern in den Niederlanden ein 3:3 (2:1).

In den Playoffs trifft das Team nun auf Dynamo Kiew. Die Ukrainer setzten sich bei den Glasgow Rangers in Schottland nach einem 1:1 im Hinspiel am Dienstag mit 2:0 (0:0) durch.