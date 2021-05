Geschichte geschrieben hat Thomas Tuchel schon vor dem Anpfiff des Champions-League-Finals. Er ist der erste Trainer, der es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit verschiedenen Klubs ins Endspiel des Wettbewerbs geschafft hat. In der vergangenen Saison unterlag das von ihm betreute Paris Saint-Germain dem FC Bayern 0:1. In dieser Spielzeit trifft er mit dem FC Chelsea am Samstag (29.05.2021, Live-Ticker bei sportschau.de ab 20.45 Uhr) auf Manchester City.

Tuchel, 47, hat allerdings nicht vor, seine Mannschaft zur Einstimmung auf die Veranstaltung im Estádio do Dragão in Porto mit seinen Erfahrungen zu behelligen. " Wenn ich Spieler wäre, wäre ich nicht sicher, ob ich die Geschichte meines Trainers hören wollen würde, der im vergangenen Jahr mit einem anderen Team im Finale stand ", sagt er.

Tuchel hat Erstaunliches geschafft seit seiner Ankunft an der Stamford Bridge Ende Januar. Der Mannschaft, die unter seinem Vorgänger Frank Lampard oft chaotisch agierte und defensiv anfällig war, hat er eine Ordnung gegeben und sie stabilisiert. Die Verteidigung ist nun das Herzstück des FC Chelsea, die Basis des Erfolgs. In den 19 Premier-League-Spielen seit Tuchels Übernahme ist Chelsea elf Mal ohne Gegentor geblieben.

Von Platz zwölf bis in die Champions League

Unter Lampard war die Mannschaft zwischenzeitlich Zwölfter, doch durch den Aufschwung unter dem neuen Trainer haben die "Blues" in der gerade zu Ende gegangenen Saison noch das Minimalziel in der Liga erreicht - nämlich die Qualifikation zur Champions League als Tabellenvierter hinter den beiden Klubs aus Manchester und dem FC Liverpool. " Das ist eine außergewöhnliche Leistung ", sagt Tuchel.

Dafür war allerdings die freundliche Hilfe der Konkurrenz nötig. Chelsea verlor am letzten Spieltag 1:2 bei Aston Villa und erlangte nur deshalb die Zulassung zur Königsklasse, weil der Londoner Rivale Tottenham Hotspur zeitgleich Leicester City schlug. Überhaupt hat der Glanz des neuen FC Chelsea, des Tuchel-Chelsea, die ersten Kratzer bekommen zuletzt.