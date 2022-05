Vor heimischem Publikum schafften sie gegen Paris im Achtelfinale, Chelsea im Viertelfinale und Manchester City im Halbfinale wundersame Aufholjagden, die in dieser Häufung wohl nur ein Rekord-Europokalsieger in einer so legendären Arena hinbekommt wie Real in seinem Estadio Santiago Bernabeu.

Es gibt jedoch noch ein weiteres Erfolgsgeheimnis: Ohne Vinicius und Rodrygo, beide 21, würde es dieses Finale für Madrid nicht geben.

Endlich nicht mehr über Ronaldo reden

Linksaußen Vinicius ist der Spieler der Saison beim spanischen Meister, der sich am meisten entwickeln konnte. Dank seiner 21 Tore und 20 Vorlagen musste Real erstmals seit dessen Abgang 2018 nicht mehr über Cristiano Ronaldo reden – weil es wieder mehr als nur einen Spitzenstürmer hat - neben Benzema.

Gemeinsam kommt das Duo mit 65 Toren und 35 Torvorlagen auf 100 Scorerpunkte – ein Viertel mehr als Mohamed Salah und Sadio Mané in Liverpool (75 - 54/21). Trainer Carlo Ancelotti zählte Vinicius' " Beständigkeit " jüngst zu den positivsten Überraschungen seit seiner Rückkehr nach Madrid vorigen Sommer.

Rodrygo ist Reals Edeljoker

Demgegenüber konnte Rechtsaußen Rodrygo die Saison nicht so kontinuierlich prägen. Dafür war er in ausgesuchten Momenten umso wichtiger. Als Einwechselspieler erzielte er gegen Chelsea und City die Tore, die sein Team in die Verlängerung brachten – gegen Manchester gar zwei innerhalb von anderthalb Minuten.