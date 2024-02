Trauerflor und Schweigeminute "Ein Teil von uns geht" - Inter trauert um Andreas Brehme Stand: 20.02.2024 17:08 Uhr

Nach dem Tod von Fußball-Weltmeister Andreas Brehme will Inter Mailand mit einer Gedenkminute an seinen Ex-Spieler erinnern. Bei der Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid am Dienstagabend (20.02.2024, ab 21 Uhr im Sportschau-Liveticker) wird die Mannschaft Trauerflor tragen, wie der italienische Serie-A-Verein mitteilte.

Außerdem werde es vor dem Duell auf Wunsch von Inter zum Gedenken an Brehme eine Schweigeminute geben, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit. Neben den Inter-Spielern werden bei dem Spiel demnach ebenso die Schiedsrichter schwarze Armbinden tragen.

Inter Mailand: "Ein Teil von uns geht"

Der gebürtige Hamburger Brehme spielte von 1988 bis 1992 für Inter. Zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann wurde er bei den "Nerazzurri" Meister (1989) und UEFA-Cup-Sieger (1991). Sein Ex-Klub verabschiedete sich mit emotionalen Worten von ihm. "Ein Teil von uns geht", hieß es auf der Webseite des Vereins.

" Das Inter der Rekorde, das Inter der Deutschen. Das sind Formeln, die wir immer verwenden, die wir weiterhin verwenden werden, um uns an eine unglaubliche Fußballsaison zu erinnern, an die von Trapattoni, Zenga, Bergomi, Ferri, an die Deutschen, an den Scudetto, an den UEFA-Cup ." Bei Social Media schrieb der Klub: " Ciao Andy, großer Interista ."