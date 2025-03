Souverän ins Viertelfinale Bayern lässt Leverkusen erneut keine Chance Stand: 11.03.2025 22:50 Uhr

Hochkonzentriert, defensiv stark, souverän: Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Im Achtelfinal-Rückspiel gewann der Rekordmeister am Dienstagabend bei Bayer Leverkusen mit 2:0.

Schon das Hinspiel hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Vor 30.210 Fans in der Bayarena trafen Harry Kane (52.) und Alphonso Davies (71.) für die Münchner. Damit zeigten die Bayern, die in der Bundesliga acht Zähler vor dem (Noch)-Meister liegen, den Leverkusenern in der Champions League die Grenzen auf. Über beide Partien war es eine beeindruckende Leistung.

Bayern jetzt gegen Inter Mailand

Im Viertelfinale müssen die Bayern jetzt am 9. und am 16. April gegen Inter Mailand ran. Der italienische Meister gewann gegen Feyenoord Rotterdam 2:1, nachdem er schon das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden hatte. Die erste Partie findet in München statt.

Leverkusen mit Schick im Sturm

Leverkusens Trainer Xabi Alonso begann gegen die Bayern wieder mit einem echten Stürmer, er beorderte Patrik Schick ins Angriffszentrum. Im Tor vertraute der Spanier auf Lukas Hradecky, Matej Kovar hatte im Hinspiel in der Vorwoche gepatzt. Bayer musste allerdings auf seinen am Sprunggelenk verletzten Ausnahmespieler Florian Wirtz verzichten. Auf der Gegenseite konnte Bayern-Trainer Vincent Kompany fast seine beste Elf aufs Feld schicken. Im Tor stand erneut Jonas Urbig für den verletzten Manuel Neuer.

Leverkusen rennt ohne Erfolg an

Die Partie begann wie erwartet. Mit der 0:3-Hypothek auf den Schultern hatten es die Leverkusener eilig, machten von Beginn an Druck und liefen die Bayern hoch und aggressiv an. Schon nach wenigen Minuten gab es die erste Ringkampfeinlage zwischen Exequiel Palacios und Kingsley Coman.

Die Bayern - und auch das war zu erwarten - waren nur mäßig beeindruckt. Und kurz danach hatten sie ihre erste Großchance. Jamal Musiala setzte sich auf der rechten Seite mit einem feinen Trick durch, in der Mitte scheitert Harry Kane dann an Hradecky - dicht bedrängt von Jonathan Tah. Dennoch blieb es wuselig aus Sicht der Münchner, Konrad Laimer (8.) und Coman (10.) sahen vom slowenischen Schiedsrichter lavko Vincic früh die gelbe Karte. Klar war: Der Rekordmeister hielt dagegen.

Gute Chancen hatten nur die Bayern

Leverkusen rannte an, doch die Bayern kreierten die Chancen. Zunächst zog Kane aus der Distanz ab und scheiterte erneut an Hradecky, dann verfehlte Michael Olise mit einem Linksschuss das Ziel nur knapp. Und die Bayern zwangen Leverkusen zu Fehlern. Tah vertändelte die Kugel in der Vorwärtsbewegung, Musiala machte aus dem Konter dann aber zu wenig. Und dann setzte auch noch Coman bei einem Drehschuss aus sechs Metern den Ball neben das Tor.

Erst kurz vor der Halbzeit hatte dann auch die Werkself die erste gute Chance, doch Schick setzte den Ball nach einer Ecke per Kopf ans Außensetz. Leverkusen lieferte zwar eine enorm intensive Partie ab, hatte mehr aber nicht zu bieten. Dominant war das alles nicht, Chancen gab es kaum. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Bayern nach der Pause eiskalt

Was auch immer sich Leverkusen für den zweiten Durchgang auch vorgenommen hatte, das war schon kurz nach Wiederbeginn obsolet. In der 52. Minute spielte Kimmich einen Zucker-Freistoß in die Spitze, Schick schlug über den Ball, Hradecky blieb auf der Linie und Kane drückte den Ball aus dem Gewusel ins Tor.

Der Werkself konnte man im Anschluss nichts vorwerfen, sie versuchte es weiter. Doch was sie auch zustande brachte, die Bayern blieben defensiv stark. Und wenn doch mal ein Ball aufs Tor kam, dann war Urbig da - so wie in der 65. Minute, als er einen Schuss von Jeremie Frimpong und kurz danach einen Kopfball von Schick entschärfte. Es war die beste Zeit der Leverkusener.

Entscheidung in Leverkusener Drangphase

Die Bayern antworteten auf ihre Weise - mit dem 2:0. Serge Gnabry erlief tief in Leverkusens Hälfte einen langen Ball. Über Kimmich und Kane landete das Leder bei Davies, der gegen die Laufrichtung von Hradecky per Direktabnahme ins rechte Eck traf.

Musiala trifft zweimal Aluminium

Es war die Vorentscheidung, und es hätte noch schlimmer können, doch Kane und Co. Ließen weitere gute Chancen liegen. So traf Musiala in der 81. Minute nur die Querlatte und wenig später nur den Pfosten.