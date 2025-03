Debütant im Viertelfinale Aston Villa lässt gegen Brügge nichts anbrennen Stand: 12.03.2025 22:51 Uhr

Die erste Champions-League-Reise für Aston Villa geht weiter. Nach einem 3:1-Hinspielsieg gewann der Klub aus der Premier League auch das Rückspiel gegen den FC Brügge mit 3:0 (0:0) und steht im Viertelfinale, wo Paris St. Germain der Gegner sein wird.

Schon vor dem Anpfiff gab es im Villa Park ein Feuerwerk - und es deutete vieles darauf hin, dass dies bereits die Ouvertüre für die Feierlichkeiten anlässlich des Einzugs ins Viertelfinale bei der Champions-League-Premiere des Gastgebers war. Mit 3:1 hatte Aston Villa das Hinspiel in Brügge gewonnen, obwohl der Spielverlauf auch ein Ergebnis in die andere Richtung hergegeben hätte. Dennoch waren die Vorzeichen schon vor den zweiten 90 Minuten klar.

Schiedsrichter Siebert muss Brügges Sabbe Rot zeigen

Noch deutlicher wurden die in der 16. Minute. Emiliano Martinez schickte mit einem langen Ball Marcus Rashford auf die Reise, die Kyriani Sabbe beendete, indem er dem Neuzugang von Manchester United als letzter Mann kurz vor dem Strafraum in die Hacken rannte - dem deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert blieb nichts anderes übrig, als Brügges Außenverteidiger die Rote Karte zu zeigen.

Den folgenden Freistoß von Youri Tielemans konnte Simon Mignolet zwar stark parieren (19.), doch die Belgier waren nun in der Pflicht, den Zwei-Tore-Rückstand in den kommenden 70 Minuten in Unterzahl mindestens zu egalisieren. Und Brügge probierte es, war weiter mutig - aber nicht durchschlagskräftig. Villa verteidigte das eigene Tor mühelos, verzichtete selbst aber darauf, offensiv in die Vollen zu gehen.

Asensio schießt sich für seinen eigentlich Arbeitgeber PSG warm

Tyrone Mings hatte unmittelbar nach der Halbzeitpause die zweite Gelegenheit für die Gastgeber, auch seinen Schuss wehrte Mignolet allerdings ab (49.). Wenige Sekunden war Brügges Torhüter aber doch geschlagen, wie schon im Hinspiel schlug Marco Asensio zu (50.). Es war bereits der sechste Treffer des Neuzugangs von Paris St. Germain in seinem achten Einsatz für die "Villans".

Asensio sorgte also für ein Stück mehr Gewissheit, dass er im Viertelfinale auf den Klub treffen wird, von dem er bis Saisonende nach Birmingham ausgeliehen ist - PSG ist der nächste Gegner. Sollte es daran noch irgendwelche Zweifel gegeben haben, beseitigte die der ehemalige BVB-Profi Ian Maatsen, der zum 2:0 traf (57.). Asensio schnürte kurz darauf auch noch den Doppelpack und erhöhte erneut (62.). In der letzten halben Stunde ließ Villa das Spiel dann ausklingen und sorgte durch den Einzug ins Viertelfinale selbst für Feuerwerks-Stimmung.