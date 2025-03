Remis nach 7:1 im Hinspiel Arsenal ermöglicht PSV versöhnlichen Abschluss Stand: 12.03.2025 22:52 Uhr

Die Luft war raus - aber das sorgte nur für zufriedene Gesichter. Nach dem Kantersieg im Hinspiel nahm der FC Arsenal im Achtelfinale der Champions League den Fuß so sehr vom Gas, dass PSV Eindhoven ein 2:2 (1:2)-Remis im Rückspiel gelang.

Sieben Stück hatten die "Gunners" ihrem Gegner bereits im Hinspiel (7:1) eingeschenkt, entsprechend geschah das wirklich Spannende für sie nicht im eigenen Spiel, sondern in Madrid, wo Real und Atletico darum spielten, wer der Gegner im Viertelfinale sein wird. Doch Arsenal vermittelte zunächst dennoch den Eindruck, auch selbst etwas zu bieten.

Arsenals Zinchenko und PSV-Routinier Perisic treffen traumhaft

Trainer Mikel Arteta schonte einige Stammspieler, aber verzichtete auf die vollkommene Rotation, einige Stars wie Declan Rice standen in der Startelf. Ein Spieler, der aber mal eine Chance bekam, nutzte sie sofort: Oleksandr Zinchenko durfte erst zum fünften Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel starten, dafür aber schon nach wenigen Minuten jubeln. Mit einem sehenswerten Schlenzer versenkte der ukrainische Nationalspieler den Ball zum 1:0 im langen Eck (6.).

Danach nahm Arsenal aber sämtliches Tempo aus dem Spiel und ermöglichte dem Gegner so auch den Ausgleich. Ivan Perisic schloss einen sehenswerten Angriff, der allerdings auch Folge der fehlenden Intensität der Londoner war, mit einem schönen Schuss in den Winkel ab (18.).

Rice bringt Arsenal erneut in Führung, Eindhoven kontert wieder

Es blieb aber bei der Tatsache, dass Arsenal jederzeit die Möglichkeit hatte, mit ein wenig mehr Mühe dem Gegner wehzutun. In der 38. Minute war dann wieder einer dieser Momente gekommen, in denen der Zweitplatzierte der Premier League den Drang hatte, sich diese Mühe zu geben - und prompt verwandelte Rice die starke Vorarbeit von Raheem Sterling per Kopf zum 2:1.

Insgesamt wirkte die Partie aber eher wie ein Freundschaftsspiel, nicht wie ein Achtelfinale in der Königsklasse. Zu einseitig war die Ausgangslage und zu groß das Bemühen, Kräfte für die kommenden Aufgaben zu sparen. Arsenal übertrieb das allerdings etwas und so sorgte Couhaib Driouech mit seinem Lupfer zum 2:2 für den Höhepunkt des Spiels (70.). Und weil es danach keinen weiteren gab, blieb es bei diesem Ergebnis und für einen PSV-Achtungserfolg zum Abschluss.