Leverkusen in der Champions League Alonso glaubt und lässt glauben - auch ohne Wirtz Stand: 10.03.2025 18:39 Uhr

Leverkusens Trainer Xabi Alonso fordert den Glauben ein, den 0:3-Rückstand gegen den FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League auch ohne Florian Wirtz drehen zu können.

Bayer Leverkusen hat es schon mal geschafft. Der Wettbewerb hieß damals noch UEFA-Cup, und der Sieger wurde noch in Hin- und Rückspiel ermittelt. Bei Espanyol Barcelona verlor der Bundesligist mit 0:3, zu Hause gewann er dann mit 3:0. Es ging in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Leverkusen jubelte anschließend und holte seinen ersten großen Titel, aber wie lange das schon her ist, zeigt die Tatsache, dass die Spielstätte noch Ulrich-Haberland-Stadion hieß.

Diese beiden Spiele aus dem Mai 1988 mussten aus dem Archiv gekramt werden, genau wie dieses Spiel in Istanbul, das bald auch schon 20 Jahre her ist, aber der Wettbewerb hieß schon Champions League. Es gab ein Finale, in dem der FC Liverpool zur Pause mit 0:3 gegen den AC Mailand zurücklag, nach 60 Minuten stand es dann aber 3:3. Im Nachschuss hatte Xabi Alonso einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelt, nach dem gewonnenen Elfmeterschießen jubelte er über den Titel.

"Istanbul" ist ein magisches Wort für die Fans des FC Liverpool, genau wie "Barcelona". Selbstredend hatten sie "Istanbul" aus dem Archiv gekramt, als es galt, einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League wettzumachen. Aber der Gegner war der FC Barcelona mit Lionel Messi, und die schlechte Ausgangsposition war noch schlechter geworden, weil wichtige Spieler fehlten. Trainer Jürgen Klopp musste auf Roberto Firmino und Mohamed Salah verzichten, die verletzt waren.

Insofern ist dieses Spiel vielleicht demjenigen am ähnlichsten, das am Dienstag, 11. März, in Leverkusen ansteht und in voller Länge bei der Sportschau zu hören sein wird.

Trainer Xabi Alonso und seine Mannschaft gehen mit einem 0:3-Rückstand in das Rückspiel des Achtelfinals gegen den FC Bayern München, und mit Florian Wirtz wird einer fehlen, den viele für den besten Fußballer in Deutschland halten.

"Es ist ein guter Moment, um zu zeigen, dass wir eine komplette Mannschaft sind", sagte Alonso am Tag vor dem Spiel, wenige Stunden nachdem der Werksverein mitgeteilt hatte, dass Wirtz wegen einer Innenbandverletzung "mehrere Wochen" ausfallen wird.

"It's not over 'til it's over", hatte Alonso nach dem Hinspiel gesagt, "es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist". Der Spruch könnte ein T-Shirt zieren, so wie Mohamed Salah damals eines mit "Never give up" trug, "gib niemals auf". Liverpool gewann 4:0 nach 90 Minuten.

Im Endspiel, das 2:0 gegen Tottenham Hotspur gewonnen wurde, waren Salah und Firmino wieder dabei.

Trainer Alonso appelliert an Mannschaft und Fans

Weitere Spiele in dieser Saison der Champions League. Das wollen die Leverkusener auch ihrem Jungstar ermöglichen. Alonso verlangt sowohl von seinen Spielern als auch von den Fans: "Sie müssen von der ersten Sekunde an uns glauben."

Der Trainer glaubt, dass es gelingen kann, und er glaubt, dass etwas Ähnliches schon gelungen ist: "Vielleicht ist es sogar noch schwieriger, die Bundesliga ohne Niederlage zu gewinnen."

Das schaffte Leverkusen in der vergangenen Saison, in der laufenden wurden bislang zwei Spiele verloren, zuletzt am Samstag mit einem 0:2 gegen Werder Bremen.

Statt den überraschenden Patzer des FC Bayern gegen den VfL Bochum ausnutzen und wieder auf fünf Punkte an den Spitzenreiter heranzukommen, setzte auch der Titelverteidiger die Generalprobe in den Sand, die dem Namen nicht gerecht wurde.

Die Startelf gegen die Bayern dürfte deutlich anders aussehen als die gegen Bremen, als Alonso etwa auf Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo und Wirtz verzichtete, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war.

Mit oder ohne klassischen Stürmer?

Aber wir wird sie aussehen? Wird Alonso auf einen Mittelstürmer setzen wie Patrik Schick? Oder wie Victor Boniface? Oder wird er wieder auf einen klassischen Stürmer verzichten? Beim 0:3 im Hinspiel wurde dem Trainer das vorgeworfen. Beim 0:0 in der Bundesliga hingegen ging der Plan auf, auch wenn das Ergebnis etwas anderes aussagt.

Bayer Leverkusen dominierte die Bayern, hatte viele gute Chancen, traf zweimal nur die Latte.

"Wir können mit und ohne Stürmer spielen", sagte Alonso, der sich am Montag bei der Pressekonferenz nicht in die Karten schauen ließ. Das galt auch für angeschlagene Spieler. Zwar gab der Trainer preis, dass es einige davon gebe, Namen nannte er aber nicht.

Granit Xhaka und Edmond Tapsoba, die gegen Bremen angeschlagen ausgewechselt werden mussten, waren zumindest am Montag im Training dabei, genau wie der zuletzt kranke Robert Andrich.

Alonso: "Es kann ein episches Spiel werden

Ein Ausfall von Xhaka in der Schaltzentrale würde die verschlechterte Ausgangsposition noch schlechter machen und es den Fans noch schwieriger, an eine magische Leverkusener Nacht zu glauben. Xabi Alonso glaubt jedenfalls: "Es kann ein episches Spiel werden."