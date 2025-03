BR24 Sport FC Bayern: Neuer-Verletzung trübt Glanzauftritt Stand: 06.03.2025 00:34 Uhr

Harry Kane machte Harry-Kane-Sachen, Joshua Kimmich zauberte, Bayer Leverkusen patzte. Beim Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals lief für den FC Bayern alles wie am Schnürchen - nur die Verletzung von Keeper Manuel Neuer trübte die Show.

Von BR24Sport

Es war ein fast perfekter Abend für den FC Bayern München: 3:0 gegen Bayer Leverkusen im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Zwei grandiose Tore von Harry Kane - zwei der wichtigsten seiner Bayern-Zeit, wie Kane nach der Partie bei DAZN selbst sagte. Dazu ein grandioser Joshua Kimmich, den die Vertragsdiskussionen - zumindest auf dem Platz - nicht zu tangieren schienen. Und dann noch völlig entzaubernd-wirkende Leverkusener, die mit einer Rote Karte, mit einem folgenschweren Foul (Elfmeter) und einem Kapital-Torwartfehler, den Bayern den Hinspiel-Sieg auf dem Silbertablett servierten.

Auch FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl war ganz des Lobes nach der Show, die Kane, Kimmich und Co. am Mittwochabend hinlegten: "Heute haben wir das Körperliche auf den Platz gebracht, wir haben das Miteinander auf den Platz gebracht. Alle zusammen sowohl defensiv als auch offensiv, als Gruppe, alle miteinander", schwärmte Eberl. Die Bayern präsentierten sich im Münchner Stadion wirklich präsent und gut eingespielt - "und das hat man gemerkt: Sie wollten heute einfach eine sehr sehr gute Ausgangslage schaffen für das Rückspiel."

Beim Torjubel oder Sprint? Neuer verletzte sich beim 2:0

Auch Joshua Kimmich schien ganz entzückt von dem Auftritt seiner Mannschaft. Beim Interview nach der Partie wirkte er locker. Auf den Hinweis, er hätte die Note 1 für seine Leistung bekommen, sagte er lachend: "Toll!"

Nur eine Sache trübte den Feierabend der Bayern: Manuel Neuer hatte sich in der zweiten Halbzeit verletzt. Erst sah es so aus, als hätte sich Neuer beim 2:0-Torjubel die Verletzung zugezogen, Max Eberl sagte später aber, das Ganze sei beim Sprint passiert. "Die Diagnose steht noch aus", sagte der Sportvorstand. "Es ist was Muskuläres, aber ich kann jetzt nicht sagen: Ist es ein Muskelfaserriss, ist es eine Zerrung, ist es eine Verhärtung?"

Erster Pflichteinsatz für Jonas Urbig

Für Neuer kam jedenfalls der in der Winterpause vom 1. FC Köln verpflichtete Jonas Urbig zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern. Keine leichte Aufgabe, wie auch Trainer Vincent Kompany sagte: "Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele." Er habe den Youngster so erlebt, wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", meinte der Münchner Trainer, der aber "null Druck" auf Urbigs Schultern laden wollte.

Schon am Dienstag findet das Rückspiel statt. Einen verletzten Manuel Neuer können die Bayern dafür nicht gebrauchen. "Wir müssen ins zweite Spiel rein, wir brauchen totalen Fokus, damit wir im nächsten Spiel wieder gut sind", sagte Eberl.

Und auch Kompany hatte gleich nach der Partie seinen Blick schon auf Runde zwei des Duells gerichtet. Auf die Frage, ob er denn gar keinen "Genuss" verspüre nach dem 3:0-Sieg gegen den eigentlichen Angstgegner Bayer, lachte der Belgier und sagte: "Nein, überhaupt nicht". Eine gute Ausgangslage hat sein Team jetzt jedenfalls. Eine weitere kleine Hürde auf dem Weg zum "Finale dahoam" ist überwunden.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 06.03.2025 - 18:30 Uhr