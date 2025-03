Verletzung am Sprunggelenk Florian Wirtz fehlt Leverkusen "mehrere Wochen" Stand: 10.03.2025 11:45 Uhr

Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz muss in den kommenden Wochen verletzt pausieren und verpasst damit auch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr) gegen Bayern München.

Wie der Double-Gewinner am Montag bekannt gab, habe der Jungstar im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und werde der Werkself "mehrere Wochen" fehlen.

"Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", sagte Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes: "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."

Einsatz im Nationalteam unwahrscheinlich

Durch die Verletzung scheint dazu ein Einsatz von Wirtz im deutschen Nationalteam in den Viertelfinal-Partien der Nations League gegen Italien unwahrscheinlich. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 20. März in Mailand das Hinspiel, das zweite Duell steht drei Tage später in Dortmund an. Im Hinspiel wäre Wirtz ohnehin gesperrt.

"Es tut mir sehr leid für Flo. Sowohl im Verein als auch mit der Nationalmannschaft stehen jetzt große Spiele an, die er verpassen und bei denen er Bayer und uns extrem fehlen wird", sagte Nagelsmann. "Das Wichtigste ist jetzt aber seine Gesundheit. Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung!"

Hartes Einsteigen von Mitchell Weiser

Wirtz musste kurz nach seiner Einwechslung gegen Bremen (0:2) nach einem Foul von Mitchell Weiser den Platz wieder verlassen und wurde nach dem Spiel zur Untersuchung in eine Klinik nach Köln gefahren. Weiser sah für das Foul die Gelbe Karte, die Leverkusener forderten einen Platzverweis.

