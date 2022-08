Schlechte Chancenverwertung Fortuna Düsseldorf verspielt Sieg gegen Fürth Stand: 14.08.2022 16:07 Uhr

Fortuna Düsseldorf dreht in der 2. Fußball-Bundesliga das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth - und es gelingt den Rheinländern nicht, das Ergebnis über die Zeit zu retten.

Die SpVgg Greuther Fürth ist auch nach dem vierten Spieltag sieglos. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider erreichte bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag (14.08.2022) aber ein 2:2 (1:0), weil Branimir Hrgota (42./78., Handelfmeter) zwei der wenigen Torchancen nutzte. Für die Fortuna trafen Andre Hoffmann (62.) und Dawid Kownacki (72.).

Rouwen Hennings verschießt Elfmeter

Das Spiel beherrschte lange Düsseldorf, die Führung wäre schon in der ersten Halbzeit verdient gewesen. Doch Hoffmann köpfte den Ball an die Querlatte (12.), Christian Gavory schnibbelte einen Freistoß an den Pfosten (32.) - und Rouwen Hennings vergab einen Foulelfmeter (34.). Andreas Linde parierte mit dem Fuß.

Dann erzielten die Fürther die Führung: Nach einem Fehler des Düsseldorfer Innenverteidigers Jordy de Wijs lupfte Hrgota den Ball sehenswert über Torhüter Florian Kastenmeier hinweg. Hoffmanns Kopfballtor leitete eine wilde Schlussphase ein.

Düsseldorf reist am nächsten Spieltag am Samstag (20.08.2022, 20.30 Uhr) nach Braunschweig, Fürth spielt am Sonntag (21.8.22, 13.30 Uhr) gegen Kaiserslautern.