Sieg in Unterzahl nach Rückstand KSC beendet gegen Fürth seine Negativserie Stand: 10.02.2023 20:27 Uhr

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach sieben Ligaspielen ohne Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Heimsieg eingefahren.

Der KSC kam in Unterzahl nach einem Rückstand zu einem 2:1 (1:1) gegen Fürth. Zuvor hatte die Mannschaft seit Anfang Oktober in acht Ligaspielen nur zwei Punkte geholt und war im DFB-Pokal ausgeschieden. Karlsruhe verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf und rückte im Tabellenmittelfeld bis auf einen Punkt an Fürth heran.

Fürth war durch ein Eigentor von Karlsruhes Tim Breithaupt in Führung gegangen (21. Minute). Marvin Wanitzek (36.) und Mikkel Kaufmann (73.) drehten das Spiel. "Karlsruhe kann stolz sein auf diese Mannschaft" , sagte KSC-Trainer Christian Eichner bei Sky: "Kompliment an meine Co-Trainer, die nach dem Platzverweis den richtigen Impuls hatten, nämlich beide Stürmer drauf zu lassen. Am Ende kann man von einem nicht unverdienten Sieg sprechen. Hoffentlich war das die Wende."

Frühe Rückschläge - aber KSC findet eine Antwort

Der KSC musste in der ersten Hälfte schnell zwei Rückschläge hinnehmen: Tim Breithaupt unterlief in der 21. Minute ein Eigentor, als er einen Freistoß von Julian Green per Kopf ins Netz verlängerte. Ab der 24. Minute war Karlsruhe in Unterzahl, Stephan Ambrosius leistete sich zwei Fouls (21/24.) und schlug beim zweiten auch noch den Ball weg - Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte Gelb-Rot.

Karlsruhe kam unverhofft zum Ausgleich, als Willenborg vom Video-Assistenten ein Gang zum Bildschirm empfohlen wurde. Fürths Marco Meyerhöfer hatte Karlsruhes Fabian Schleusener bei einem Befreiungsschlag übersehen und getreten. Den fälligen Stafstoß verwandelte Marvin Wanitzek (36.).

Karlsruhe in Unterzahl per Konter zum Siegtor

In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel etwas, Karlsruhe spielte aber in Unterzahl einen Konter erfolgreich aus. In der 73. Minute leistete sich Fürth nach einem Einwurf einen Ballverlust. Der KSC schaltete um, Mikkel Kaufmann schloss den Konter ab, seinen Schuss fälschte Oussema Haddadi entscheidend ab.

Wanitzek und Sebastian Jung hatten wenig später bei einer Doppelchance sogar noch das 3:1 für Karlsruhe auf dem Fuß, vergaben ihre Gelegenheit aber (76.). Auch Schleusener traf nur das Fürther Außennetz (85.). Gideon Jung verpasste bei einer Ecke die Chance zum Ausgleich für Fürth per Kopf, Torwart Marius Gersbeck hielt sicher (85.). Auch der Fürther Armindo Sieb vergab aus aussichtsreicher Position in der Nachspielzeit.

Der Karlsruher Mikkel Kaufmann (M.) im Duell mit Fürths Sebastian Griesbeck (r.)

KSC nun in Sandhausen, Fürth gegen Düsseldorf

Der Karlsruher SC muss am 21. Spieltag nach Sandhausen (Sonntag, 19.02.2023 um 13.30 Uhr). Fürth empfängt am Samstag Fortuna Düsseldorf (13 Uhr).