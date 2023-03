Erster Sieg nach zehn Spielen Regensburg mit Befreiungsschlag in Kiel Stand: 12.03.2023 15:30 Uhr

Mit einem 2:1 (1:1)-Sieg bei Holstein Kiel hat der SSV Jahn Regensburg nach zuvor zehn sieglosen Spielen wieder gewonnen und den letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verlassen.

Regensburg ging am Sonntag (12.03.2023) zunächst durch Kaan Caliskaner (45.) kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Doch die Gastgeber schlugen umgehend zurück, erzielten durch Steven Skrzybski in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich (45.+3). Doch kurz vor Schluss besorgte Prince Owusu (87.) den Siegtreffer für den Jahn.

Kiel bleibt mit 33 Punkten als Neunter im Mittelfeld der Tabelle. Regensburg steht mit dem ersten Sieg seit dem 22. Oktober 2022 bei 23 Zählern und springt auf Platz 16. Damit steht der SSV zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Jahn-Torwart Urbig rettet zwei Mal stark

Regensburg setzte in der Anfangsphase durch einen knapp vorbei gesetzten Kopfball von Andreas Albers das erste Ausrufezeichen (6.), aber danach war bis Ende der ersten Hälfte fast nichts mehr von den Gästen zu sehen.

Dafür hatte Holstein allein durch Fabian Reese (15., 16.) zwei ganz dicke Möglichkeiten, die Jahns 19 Jahre alter Torwart Jonas Urbig jeweils mit tollen Reflexen parierte. Als es dann Richtung Pause ging, klappte es auf einmal bei beiden Teams mit dem Toreschießen. Regensburg erzielte mit seiner zweiten guten Offensivakton überhaupt zunächst durch Caliskaner das 1:0.

Skrzybski bringt Kiel zurück ins Spiel

Doch die "Störche" schlugen noch vor dem Pausenpfiff zurück. Skrzybski stand bei einer durchgerutschten Hereingabe von außen goldrichtig und lenkte den Ball aus knapp fünf Metern zum 1:1 über die Linie.

In Durchgang zwei traute sich Regensburg dann deutlich mehr nach vorne als in den ersten 45 Minuten. Leon Guware verpasste mit einem Schuss aus knapp 20 Metern die erneute Führung knapp (51.).

Mehrere gute Möglichkeiten für Holstein

Die Gastgeber kamen ab Mitte der Durchgangs wieder stärker auf. Kiel hatte durch den sehr aktiven Reese weitere zwei gute Möglichkeiten, doch der Angreifer verpasste mit seinen Schüssen (63., 70.) das Tor knapp. Auch nah einem einem Eckball wollte der Ball in der Schlussphase den Weg nicht ins Tor finden, sondern klatschte an den Pfosten des Regensburger Gehäuses (80.).

Wie in Hälfte eins sah es eher nach einem Kieler Erfolg aus. Doch auch dieses Mal schlug Regensburg noch zu: Bei einer Flanke von links stand Owusu im Strafraum goldrichtig, nahm den Ball kurz an und schoss aus zehn Metern zu Siegtreffer ein.

Am 25. Spieltag ist Holstein Kiel zu Gast beim Hamburger SV (Samstag, 18.03.2023 um 13.00 Uhr). Regensburg empfängt zur gleichen Zeit den SC Paderborn.