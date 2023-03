2:1 nach Rückstand St. Paulis Siegesserie hält gegen Fürth Stand: 11.03.2023 14:56 Uhr

Der FC St. Pauli hat auch das siebte Spiel nacheinander in der 2. Liga gewonnen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth drehten die Hamburger am Samstag (11.03.2023) einen Rückstand und feierten einen 2:1 (1:1)-Sieg.

Zugute kam St. Pauli, dass die abstiegsgefährdeten Fürther die zweite Halbzeit nach einem Platzverweis gegen Gideon Jung in Unterzahl spielten.

Ache trifft zweimal, aber nur ein Tor zählt

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start. Ragnar Ache traf schon in der sechsten Minute zur Führung, nachdem sein Kollege Branimir Hrgota gleich mehrere Hamburger im Strafraum genarrt hatte.

Wenig später lag der Ball wieder in St. Paulis Tor, doch der Treffer hielt der Überprüfung durch den Videoassistenten nicht stand, weil Ache bei der Flanke mit der Fußspitze im Abseits gestanden hatte.

Diese Szene war der Weckruf für die bis dahin konfuse Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler, die nach dem ersten ordentlichen Angriff sofort ausgleich. Manolis Saliakas wurde von Kapitän Jackson Irvine freigespielt und schob mit der Innenseite zu seinem zweiten Saisontor ein (13.).

"Notbremse" von Jung

In der Folge sahen die Zuschauer am Millerntor eine ausgeglichene Partie, in der sich St. Paulis Defensive weiter einige Fehler leistete. Aber die Halbzeit endete mit einem Vorteil für die Hamburger. Gideon Jung, früher beim Hamburger SV, schoss Lukas Daschner an und hielt ihn dann fest, als der alleine auf das Tor zulief. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied zurecht auf "Notbremse" und damit eine Rote Karte für Jung (45.).

Premierentor für Neuzugang Afolayan

An der Unterzahl lag es aber nicht, dass St. Pauli in Führung ging. Es war einem krassen Missverständnis in der Fürther Derfensivzentrale geschuldet, dass Neuzugang Oladapo Afolayan, im Winter von den Bolton Wanderers gekommen, volley zum 2:1 einschießen durfte (55.). Es war das erste Tor des Engländers in der 2. Liga.

Danach kontrollierte St. Pauli das Spiel, aber die Fürther unter Trainer Alexander Zorniger blieben mutig und kamen zu einigen Angriffen. Gute Chancen auf den Ausgleich blieben jedoch aus.

Fürth gegen Magdeburg, St. Pauli in Sandhausen

Am 25. Spieltag empfängt die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Magdeburg (Samstag, 18.03.2023, 13 Uhr). St. Pauli ist einen Tag später in Sandhausen gefordert (13.30 Uhr).