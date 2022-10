Starke "Störche" Holstein Kiel beendet Heidenheims Erfolgsserie Stand: 16.10.2022 16:21 Uhr

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga der eindrucksvollen Erfolgsserie des 1. FC Heidenheim ein Ende gesetzt. Die "Störche" drehten die Partie am 12. Spieltag nach Rückstand. Am Ende hieß es 3:1 (1:1) für die Kieler.

Damit endet eine Serie von acht (!) Spielen ohne Niederlage (drei Siege, fünf Remis) für die Heidenheimer, die dennoch auf Platz vier der Tabelle bleiben. Kiel rückte nach dem zweiten Sieg in Serie auf Platz sechs vor und einen Punkt an den FCH heran.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Ostwürttemberger. Denis Thomas schoss seine Farben nach 31 Minuten mit seinem dritten Saisontor in Front.

Dann aber wendete sich das Blatt, und das lag vor allem an Steven Skrzybski. Der ehemalige Schalker traf kurz vor der Pause mit einer herrlichen Direktabnahme (45.) zum 1:1.

Auch die Führung besorgte der neue Kieler Goalgetter. Sein Treffer zum 2:1 (51.) war bereits sein achtes Saisontor, damit übernimmt er die alleinge Führung in der Torjägerliste der 2. Liga.

Kwasi Okyere Wriedt (66.) brachte die in der zweiten Halbzeit starken "Störche" auf die Siegerstraße. Heidenheim hatte der Kieler Tempoerhöhung in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel entgegenzusetzen.

FCH bei Union, dann zu Hause gegen Greuther Fürth

Zumindest der 1. FC Heidenheim hat einen Zusatz-Job zu erledigen: Im Pokal ist der FCH am Mittwoch bei Union Berlin zu Gast (19.10.22, 20.45 Uhr) und hofft dort auf einen schlechten Tag des Bundesliga-Spitzenteams.

Am 13. Spieltag der 2. Liga empfängt Heidenheim dann die SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 23.10.2022, 13.30 Uhr). Bereits zwei Tage vorher muss Kiel in Darmstadt bestehen (18.30 Uhr).