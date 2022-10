3:0 gegen SV Sandhausen SC Paderborn zieht am HSV vorbei Stand: 16.10.2022 15:22 Uhr

Der SC Paderborn hat die Gunst der Stunde genutzt und zog in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga am Hamburger SV vorbei auf einen direkten Aufstiegsplatz vor.

Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Sonntag (16.10.2022) mit 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen und überholte damit dank einer überragenden Tordifferenz den punktgleichen HSV, der am Freitag mit 0:3 beim FC St. Pauli verloren hatte. Tabellenführer Darmstadt 98 hat zwei Punkte mehr als die beiden nächsten Verfolger.

Sandhausen rutschte durch die sechste Saisonniederlage auf den 15. Tabellenplatz ab.

Pieringer trifft unter die Latte

Mehr als 60 Prozent der Zweikämpfe gewannen die Paderborner in der ersten Halbzeit, kamen auf fast 68 Prozent Ballbesitz und eine Quote erfolgreicher Pässe von annähernd 90 Prozent, während die Gäste in dieser Kategorie unter 70 Prozent bleiben.

Die Führung von 1:0 ging somit völlig in Ordnung, auch wenn der SVS bei den Torschüssen mit 5:8 gar nichtmal so unterlegen war. Allerdings bot sich gerade mit dem letzten Schuss vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Tobias Reichel eine glänzende Chance, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Doch der Schuss von Dennis Srbeny landete im Gesicht von Janik Bachmann, der sofort zu Boden sank und behandelt werden musste.

So blieb es in den ersten 45 Minuten bei einem Treffer, den Srbenys Sturmpartner erzielte. Nach gelungenem Doppelschuss schoss Marvin Pieringer den Ball in der zehnten Minute unter die Latte. Kurz zuvor hatten die Sandhäuser, die in der Vorwoche das Abstiegsduell gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0 gewonnen hatten, eine gute Konterchance leichtfertig verspielt.

Frühe Entscheidung

Nach der Pause holten die Paderborner dann schnell Versäumtes nach. Robert Leipert erzielte nach einem schönen Pass von Srbeny mit einem Flachschuss das 2:0 (47.). Sieben Minuten später war die nun noch einseitigere Partie entschieden. Jannis Heuer köpfte einen Eckstoß ein, nachdem Srbeny direkt zuvor einen gute Chance ausgelassen hatte.

Pieringer jubelte anschließend noch über seinen vermeintlich achten Saisontreffer, doch die Überprüfung ergab, dass der Stürmer beim Zuspiel vor dem Schuss in den Winkel knapp im Abseits gestanden hatte.

Erst Pokal, dann wieder Liga

Auf beide Teams warten Spiele im DFB-Pokal: Der SCP muss sich mit Bundesligist Werder Bremen auseinandersetzen (19.10.22, 18 Uhr), der SVS hat zeitgleich Ligakonkurrent KSC zu Gast.

Am 13. Spieltag tritt der SC Paderborn bei der formstarken Eintracht in Braunschweig an (Samstag, 22.10.2022, 13 Uhr). Zur gleichen Zeit ist Sandhausen auswärts in Regensburg gefordert.