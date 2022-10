30. Der SCP ist in der ersten halben Stunde haushoch überlegen. Für Sandhausen ist das 0:1 schmeichelhaft.

29. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

28. Paderborn spielt ich rechts im Strafraum zur Grundlinie. Leipertz und Obermair sind sich nicht ganz einig, wer zum Ball gehen soll. Am Ende holt Obermair eine Ecke raus. Da war deutlich mehr drin.

27. Justvan bringt von rechts eine gute Flanke in Richtung Elfmeterpunkt. Pieringer köpft gut einen Meter links am Tor vorbei.

25. Paderborn bringt von der linken Seite eine Flanke in den Strafraum. Leipertz haut in guter Position am Ball vorbei.

23. Maximilian Rohr Paderborn Gelbe Karte für Maximilian Rohr (SC Paderborn 07)

Rohr räumt Esswein im Mittelfeld voll ab. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

22. Durch die gute Staffelung der Sandhäuser steht das Spiel häufiger, weil Paderborn im Aufbauspiel keine Anspielstationen findet.

19. Christian Kinsombi zieht den Ball scharf auf den zweiten Pfosten. Schallenberg klärt in höchster Not per Kopf.

18. Rohr foult David Kinsombi auf dem linken Flügel. Das ist eine gute Position für eine Freistoßflanke.

16. Srebeny flankt von rechts scharf vor das Tor. Pieringer verpasst um Haaresbreite.

15. Sandhausen hat sich jetzt besser sortiert. Paderborn hält den Ball in der eigenen Defensive.

12. Paderborns Offensivpower ist beeindruckend. Sandhausen wirkt etwas überfordert.

10. Marvin Pieringer Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Marvin Pieringer

Die Tormaschine der 2. Liga schlägt wieder zu. Paderborn geht früh in Führung. Pieringer spielt 25 Meter vor dem Tor auf Justvan und startet sofort in den Strafraum. Er bekommt den Ball von Justvan wieder und zieht fulminant mit rechts ab. Der harte Schuss schlägt zentral unter der Latte ein.

10. Auch Paderborn Kontert. Justvan geht rechts in den Strafraum und zieht aus kurzer Distanz ab. Sein Schuss wird geblockt.

9. Sandhausen spielt einen Konter nach einer Paderborner Ecke gut aus. Doch im Strafraum macht David Kinsombi einen Haken zu viel. Ein Verteidiger erobert den Ball. Da war durchaus mehr drin.

7. Arne Sicker Sandhausen Gelbe Karte für Arne Sicker (SV Sandhausen)

Sicker verstolpert am eigenen Strafraum den Ball. Pieringer kommt dazwischen. Sicker hält ihn fest, um Schlimmeres zu verhindern. Dafür gibt es zu Recht Gelb.

6. Das Spiel geht gemächlich los. Paderborn hat etwas mehr den Ball, zieht aber das Tempo noch nicht so richtig an.

3. Auch Sandhausen taucht das erste Mal vorne auf. Christian Kinsombi flankt mit dem rechten Fuß von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Der Ball geht knapp rechts neben dem Tor ins Aus.

1. Pieringer hat den ersten Abschluss des Spiels. Der Stürmer nimmt eine Flanke von der linken Seite an der Strafraumgrenze volley mit rechts. Sein Schuss geht am langen Pfosten vorbei.

1. Spielbeginn

Alois Schwarz nimmt nach dem wichtigen Sieg gegen Magdeburg nur eine Änderung an seiner Startelf vor. Trybull beginnt anstelle von Pulkrab.

Lukas Kwasniok nimmt beim SCP zwei Änderungen im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Rostock vor. Heuer beginnt in der Innenverteidigung anstelle von Hünemeier. Außerdem wird Tachie auf dem rechten Flügel durch Srbeny ersetzt.

Der SV Sandhausen ist erwartungsgemäß in anderen Tabellenregionen zu finden. Aktuell steht die Mannschaft von Alois Schwarz auf Platz 14. In den vergangenen Wochen befand sich der SVS in einem Formtief. Zwischen dem 13. August und dem 1. Oktober blieb der Verein sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Am vergangenen Sonntag gelang gegen den direkten Konkurrenten aus Magdeburg der Befreiungsschlag. Sandhausen gewann durch ein Tor von Christian Kinsombi mit 1:0. Der Vorsprung zu den Abstiegsrängen beträgt trotzdem nur zwei Punkte.

Paderborn kann heute mit einem Sieg auf Rang zwei springen. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok wird dabei vor allem auf ihre herausragende Offensive vertrauen. Der SC erzielte schon 29 Tore in nur elf Partien. Das ist mit sieben Toren Vorsprung der Ligabestwert. Besonders Marvin Pieringer und Felix Platte stechen mit jeweils sechs Toren heraus. Pieringer steht auch heute in der Startelf. Platte muss zunächst mit der Bank vorliebnehmen.