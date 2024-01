Hansa-Torflaute hält an Rostock bei starken Nürnbergern ohne Lösungen Stand: 20.01.2024 16:02 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga ist das Debüt des neuen Trainers Mersad Selimbegovic für den abstiegsbedrohten FC Hansa Rostock in die Hose gegangen. Der 1. FC Nürnberg, der nach oben blickt, knackte den FCH auch dank Doppelpacker Can Uzun.

Am Samstag (20.01.2024) unterlag Hansa Rostock den in allen Belangen stärkeren Hausherren im Frankenland mit 0:3 (0:2). Nürnbergs 18-jähriger Mittelfeldmotor Can Uzun (15., 36.) sorgte für eine komfortable Führung des FCN, der an diesem Tag nur acht Torschüsse für drei Tore brauchte. Jens Castrop (51.) besorgte die Vorentscheidung.

Während Trainer Christian Fiel mit Nürnberg nun den Blick auf die Spitzengruppe in der Tabelle richtet und 27 Zähler auf dem Konto hat, rutscht Rostock nach dem überraschenden Sieg von Konkurrent Braunschweig über Kiel ab auf den vorletzten Rang. Beide haben 17 Punkte und eine Tordifferenz von -14, die Eintracht hat aber einen Treffer mehr erzielt als das Team des neuen Cheftrainers Mersad Selimbegovic. Die Hansa wartet seit drei Partien in der 2. Bundesliga auf ein Tor.

Selimbegovic urteilte nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Am Ende des Tages war Nürnberg effizient - und wir nicht. Wir haben mehr Torabschlüsse, doppelt so viele Flanken, viel mehr Ballbesitz, mehr Ecken. Aber das, für was man spielt, Tore, haben wir leider nicht gemacht." Sein Gegenüber, FCN-Trainer Fiel, zeigte sich weitgehend zufrieden: "Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Kontrolle gewünscht. Aber ja, gut verteidigt, zu null gespielt, 3:0 - ich glaube, damit kann man zufrieden sein."

Doppelpacker Uzun: Traumtor und Rostocker Geschenk

FCN-Talent Uzun lenkte als Doppeltorschütze in Hälfte eins das Spiel quasi im Alleingang in die richtige Bahn für die Franken, die zunächst durchaus Probleme hatten, gegen engagierte Rostocker ins Spiel zu finden. Doch Uzuns Schlenzer in den Winkel nach einem schnellen Haken im Dribbling gegen Nico Neidhart ließ die Gäste-Fans im Max-Morlock-Stadion verstummen.

Schon einige Minuten zuvor hatte Nürnberg langsam, aber sicher das Kommando auf dem Rasen übernommen. Beflügelt durch die Führung machte der FCN weiter Dampf und stand hinten sicher. Der kürzlich fest verpflichtete Sebastian Andersson scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Hansa-Schlussmann Nils Körber (23.).

Es war ein Fehler bei einem eigenen Einwurf, der bei Rostock dann schon fast jegliche Hoffnung auf Zählbares zunichte machte. Alexander Rossipal warf den Ball in die Richtung von Damian Roßbach, aber Uzun ging dazwischen, drang in den Strafraum ein und schloss aus halbrechter Position eiskalt ab - 2:0 für Nürnberg.

Die Führung war verdient, Rostock arbeitete zwar mutig gegen den FCN an. Doch der FCH ließ Nürnberg zu viele Räume im Mittelfeld und konnte die eigene Hoheit bei den Ballbesitzanteilen vorne nicht ummünzen.

Hansa Rostock bemüht, FCN aber effektiver

Nach dem Wiederanpfiff standen die Gäste natürlich unter Zugzwang. Und Rostock drückte - Christian Kinsombis Schlenzer verfehlte das Tor nur knapp (49.). Es war die bis dahin beste Hansa-Möglichkeit.

In diese Drangphase hinein fiel allerdings das 3:0 durch Castrop nach einem Freistoß von Enrico Valentini. Im Chaos nach der Hereingabe kam Florian Flick zum Abschluss, Castrop lenkte den Ball entscheidend ins Tor.

Hansa investierte in der Folge weiter viel, reagierte durchaus trotzig und hatte am Ende sogar bei den Torschüssen die Nase vorne (9:8). Doch die Gäste kreierten in der Offensive einfach keine effektiven Lösungen gegen aufmerksame Nürnberger - oder scheiterten in den vielversprechenderen Situationen an mangelnder Präzision.

Nürnberg in Hannover, Hansa empfängt Elversberg

Die Nürnberger sind zum Auftakt des 19. Spieltages auswärts bei Hannover 96 im Einsatz (Freitag, 26.01.24, 18.30 Uhr). Hansa Rostock empfängt einen Tag später die SV Elversberg (13 Uhr).