Unterhaltsames Remis Elversberg und Hannover treten auf der Stelle Stand: 20.01.2024 14:56 Uhr

Die Tabellennachbarn SV Elversberg und Hannover 96 haben sich in der 2. Liga unentschieden getrennt. Ein Remis, das unterhaltsam war, aber vor allem die ambitionierten 96er nicht wirklich weiterbringt.

2:2 (0:1) hieß es in Elversberg am Ende in einer Partie, in der beide Teams einen Rückstand egalisierten. Damit bleiben Elversberg und Hannover im Tabellenmittelfeld.

Hannover mit dem besseren Auftakt

Beide Kontrahenten waren sieglos in die Winterpause gegangen, Elversberg mit drei Niederlagen, die ambitionierten Hannoveraner mit drei Remis aus den letzten fünf Partien. Dementsprechend richtungsweisend sollte der Auftakt ins neue Fußball-Jahr für beide sein.

Die Gäste erwischten definitiv den besseren Start: Nach einem Eckball von Derrick Köhn köpfte Nicolo Tresoldi aus acht Metern ein (8. Minute). 96 hätte fast nachgelegt, aber Nicolas Kristof im Elversberger Tor parierte den Schuss Andreas Voglsammers mit einem starken Reflex (12.). Erst nach und nach kamen die Elverberger ins Rollen, ohne jedoch allzu große Torgefahr auszustrahlen. Richtig gefährlich wurde es nur bei einem Schuss von Robin Fellhauer (25.) aus dem Rückraum, ein Treffer fiel bis zur Pause nicht mehr.

Furioser Start der Elversberger in Halbzeit zwei

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Die Gastgeber drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Zunächst besorgte Jannick Rochelt aus sieben Metern nach schöner Kopfballvorlage von Luca Schnellbacher den Ausgleich (57.), dann landete ein Freistoß am zweiten Pfosten bei Frederik Jäkel, der aus fünf Metern einnetzte (60.).

Hannover kommt zurück - Doppelpack Tresoldi

Doch Hannover trotzte dem psychologischen Vorteil Elversbergs und kam seinerseits zurück. Tresoldi sorgte mit einem Schuss aus der linken Strafraumhälfte ins lange Eck für einen Doppelpack - und den Ausgleich (69.).

Hannover gegen den "Club", Elversberg in Rostock

Die Hannoveraner sind zum Auftakt des 19. Spieltags zu Hause gegen Nürnberg im Einsatz (Freitag, 26.01.24 um 18.30 Uhr). Elversberg trifft einen Tag später auf Rostock (13.00 Uhr).