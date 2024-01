4:1-Sieg am Betzenberg Kaiserslautern schlägt Schalke und zieht vorbei Stand: 26.01.2024 20:26 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Niederlagenserie beendet. Lautern besiegte Schalke klar und ließ die Königsblauen in der Tabelle hinter sich.

Durch das 4:1 (1:0) vor eine Kulisse von 50.000 Fans am Betzenberg zog Lautern in der Tabelle der 2. Bundesliga an Schalke vorbei und belegt nun Rang 14. Schalke ist seit drei Spielen ohne Sieg und befindet sich ebenfalls weiter in Abstiegsgefahr und hat als 15. der Tabelle noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Für Lautern war es der erste Sieg in der Liga nach sieben Niederlagen in Folge. Für Trainer Dimitrios Grammozis, der die Mannschaft von Dirk Schuster übernommen hatte, war es der erste Sieg in der 2. Bundesliga als FCK-Trainer. Grammozis stand bereits in der Kritik, von einer Spielerrevolte war die Rede - Grammozis sprach von "Lügen" und "Rufmord".

Kaiserslautern Dimitrios Grammozis

Kaiserslautern startet besser und geht in Führung

Kaiserslautern war zu Beginn die bessere Mannschaft und ging durch Ragnar Ache in Führung. Marlon Ritter hatte einen Freistoß auf das Schalker Tor gebracht, Schalkes Torwart Ralf Fährmann wehrte den Ball nach vorne ab, was Ache zum 1:0 nutzte (10.). Der FCK zog sich daraufhin etwas zurück, was Schalke zunächst nicht ausnutzte.

Schalke gleicht aus, aber Lautern entscheidet das Spiel für sich

Darko Churlinov, zum zweiten Mal als Leihspieler bei Schalke 04 im Einsatz, traf nach Wiederanpfiff aber zum Ausgleich. Bei einem Konter bekam Churlinov den Ball von Kenan Karaman, Churlinov blieb gegen Torwart Julian Krahl Sieger (51.). Doch Kaiserslautern fand entscheidende Antworten.

Richmond Tachie flankte von rechts, Ache setzte einen Kopfball aus halblinker Position im Strafraum unhaltbar rechts ins Tor (59.). Dann brachte ein Doppelschlag die Entscheidung: Nach einem Freistoß bediente Boris Tomiak in der Mitte Filip Stojilković, der aus vier Metern zum 3:1 für Kaiserslautern ins Tor köpfte (67.). Aaron Opoku zog wenig später von der linken Seite Richtung Mitte, wurde dabei kaum attackiert, seinen Schuss wehrte Torwart Fährmann nur ins rechte Eck ab (70.).

"In den Zweikämpfen waren wir nicht da, Lautern war viel griffiger, wir kommen immer zu spät" , sagte Schalkes Karaman bei Sky. "Wir brauchen nicht zu träumen, mehrere Plätze nach oben zu klettern, wir müssen uns jetzt den Arsch aufreißen." Die wütende Kritik der Fans könne er verstehen, sagte Karaman: "Wir liefern so einen Dreck ab." Sportdirektor Marc Wilmots sprach von "Angst" und "Kopfproblemen". Auch er stellte fest: "Wir stecken mitten im Abstiegskampf."

Lautern mit großer Pokalchance, Schalke empfängt Braunschweig

Kaiserslautern hat am Mittwoch (31.01.2024) die große Chance, im Spiel bei Hertha BSC das Halbfinale des DFB-Pokals zu erreichen.

Am kommenden Spieltag der 2. Bundesliga tritt der FCK sonntags (13.30 Uhr) bei der SV Elversberg an. Schalke empfängt samstags (03.02.2024, 13 Uhr) Eintracht Braunschweig.

Weltmeister Durm verabschiedet

Kaiserslautern verabschiedete Erik Durm vor dem Spiel. Der Weltmeister von 2014 hatte Ende Januar sein Karrierende verkündet. "Seit Sommer letzten Jahres hatte ich leider immer wieder mit kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche dazu geführt haben, dass ich dem FCK nicht so weiterhelfen konnte, wie ich persönlich und der Verein sich das gewünscht hätten", sagte Durm.

Erik Durm wird vor dem Spiel gegen Schalke verabschiedet