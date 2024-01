17. Auf der rechten Seite hat Tachie etwas Platz, seine Flanke misslingt jedoch komplett. Auf beiden Seiten sind es bisher mehr die langen Bälle, die nach vorne gewählt werden.

15. Das Spiel ist derzeit unterbrochen, da es von den Fans erneut eine Protestaktion gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL gibt. Nach kurzen Aufräumarbeiten kann die Partie dann weitergehen.

13. Die Roten Teufel sind nicht unverdient in Führung gegangen, sie bestimmen die Partie bis hierhin. Können sich die Königsblauen jetzt in das Spiel reinarbeiten?

12. Sekunden nach Wiederanpfiff gibt es fast eine große Chance für die Gäste. Nach einem weiten Schlag kommt Topp etwas glücklich an die Kugel und gibt weiter zu Terodde, der zentral in den Sechzehner zieht. Im letzten Moment wird der Angreifer dann von Touré abgegrätscht.

10. Ragnar Ache K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Ragnar Ache

Der FCK geht in Führung. Ritter zieht den Freistoß vom linken Strafraumeck auf das rechte untere Eck, Fährmann ist da, kann aber nur leicht nach vorne abwehren. Ache ist gedankenschnell eingelaufen und vollendet aus sechs Metern halbrechter Position ohne Probleme. Da sah der Schalker Keeper nicht optimal aus.

9. Cédric Brunner Schalke Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Nach einem Doppelpass mit Ritter geht Tachie links am Sechzehner zu Boden und bekommt einen Freistoß zugesprochen. Brunner wird zudem verwarnt, das ist eine harte Entscheidung. Es ist auch noch seine fünfte Gelbe Karte, er fehlt demnach nächste Woche gesperrt.

8. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Niehues etwas glücklich rechts im Sechzehner an die Kugel. Sein Schussversuch kann jedoch geblockt werden. In den ersten Minuten sind die Gastgeber aktiver nach vorne, Schalke muss sich anscheinend noch sammeln.

7. Das Spiel ist gleich zu Beginn hitzig, Tempelmann holt Puchacz im Mittelfeld von den Beinen. Braun lässt ihn noch ohne Verwarnung davonkommen.

5. Fast von der rechten Eckfahne flankt Puchacz einen Freistoß scharf auf den ersten Pfosten. Dort herrscht viel Betrieb, Kalas kann aber etwas unorthodox mit der Brust abwehren.

4. Kaloč schickt aus dem Mittelfeld heraus Ritter rechts in den Sechzehner. Dort kann sich dieser jedoch nicht gegen Baumgartl durchsetzen, die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

2. Einen langen Ball von Fährmann legt Terodde gut mit dem Kopf ab, am Strafraum ist dann jedoch bei Elvedi Endstation. Die Stimmung am Betzenberg ist derweil überragend, die Gäste-Fans glänzen mit einer Choreographie.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Schalke hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Robin Braun den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die Tradition wird bei beiden Teams großgeschrieben, bereits 84 Duelle stehen so wettbewerbsübergreifend in den Büchern. Mit 31 zu 29 Siegen hat Schalke dabei hauchzart die Nase vorn. Die Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit sind dabei die ersten seit der Spielzeit 2011/2012. Im Hinspiel siegte Königsblau klar mit 3:0, Terodde, Karaman und Lasme waren die Torschützen. Mit Luthe und Tomiak flogen zwei FCK-Akteure vom Platz, das soll heute natürlich ganz anders werden auf dem Betzenberg.

Ähnlich und doch anders sieht die Situation bei Schalke aus. Mit zwei Punkten mehr als der heutige Konkurrent ist das Polster auf die Abstiegsränge zumindest etwas größer, dennoch aber gleichsam bedrohlich. Vor der Winterpause holten die Knappen jedoch sieben Zähler aus drei Partien, der Trend ging also in die richtige Richtung, nicht wie bei Kaiserslautern. Zum Rückrundenauftakt verloren die Königsblauen mit 0:2 gegen den Hamburger SV, das kann mal passieren. Heute möchten die Gäste dann aber doch an die Form vor dem Jahreswechsel anknüpfen.

Uns steht ein mehr als richtungsweisendes Spiel bevor, man kann es kaum glauben, aber Kaiserslautern gegen Schalke bedeutet in Liga zwei Abstiegskampf pur. Die Gastgeber stehen mit 18 Zählern auf dem 15. Platz der Tabelle, Braunschweig und Rostock liegen nur einen Punkt dahinter. Die letzten sieben Spiele haben die Roten Teufel allesamt verloren, das ist schon ein dicker Brocken, zudem wartet man seit neun Ligapartien auf einen Dreier. Gegen St. Pauli zum Rückrundenauftakt zeigte man beim 0:2 immerhin eine engagierte Leistung, lediglich die Chancenverwertung stimmte nicht. Es muss so schnell wie möglich die Wende her für den FCK.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Kaiserslautern nimmt Trainer Dimitrios Grammozis im Vergleich zum letzten Spiel drei Veränderungen vor. Für Zimmer, Raschl und Hanslik kommen Ache, Niehues und Ronstadt in die Startelf. Hercher und Zuck fehlen dabei noch verletzt, Aremu weiterhin wegen einer Rotsperre. Auf der anderen Seite rotiert auch Schalke-Coach Karel Geraerts auf drei Positionen. Kamiński, Ouwejan und Idrizi werden durch Baumgartl, Tempelmann und Murkin ersetzt. Mit Schallenberg und Kamiński fehlen dabei gleich zwei Akteure gelbgesperrt, Idrizi krankheitsbedingt. Neuzugang Churlinov ist erstmals im Kader.