Kaufmann trifft für die Eintracht Niederlage in Braunschweig - Fehlstart für Schalke Stand: 20.08.2023 15:32 Uhr

Drei Spiele, zwei Niederlagen, Platz 13: Absteiger FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Fehlstart hingelegt. Gegen Eintracht Braunschweig tat sich Schalke am Sonntag (20.08.2023) schwer, hatte aber auch Pech und verlor mit 0:1 (0:1).

Den Siegtreffer für Eintracht Braunschweig erzielte Fabio Kaufmann in der 21. Minute, als er nach schönem Pass von Anthony Ujah vor dem Schalker Tor auftauchte und eiskalt vollendete.

Am Ende war es ein glücklicher Erfolg für die Niedersachsen, die in der ersten Hälfte weitere gute Möglichkeiten hatten, aber kein zweites Tor erzielten.

Terodde-Tor zählt nicht, Ouwejan trifft die Latte

Nach der Pause wurde Schalke stärker, Braunschweig hatte mitunter Probleme - und manchmal auch Glück: Ein Tor von Simon Terodde zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (53. Minute), ein Freistoß von Thomas Ouwejan landete an der Latte und nicht im Netz (68.).

Braunschweigs Ujah hat die Entscheidung auf dem Fuß

In der Schlussphase der Partie, als Schalke das Risiko erhöhte, bekam die Eintracht Räume, sie erspielte sich dann auch wieder Chancen. Die beste vergab Ujah, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit vor Schalkes Tor auftauchte, aber freistehend an Schlussmann Torhüter Marius Müller scheiterte.

Eine ganz große Möglichkeit hatte zuvor auch Schalke noch gehat, entscheidend beteiligt war wieder Terodde. Nach einer Flanke von Yusuf Kabadayi köpfte Terodde, aber Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann hielt stark (81.).

Behrendt sieht ein zweites Mal Gelb

In den letzten Sekunden des Spiels spielte Eintracht Braunschweig in Unterzahl, nachdem Brian Behrendt einen Schalker Konter mit einem taktischen Foul unterbunden und dafür Gelb gesehen hatte. Blöd nur, dass er zuvor bereits eine Verwarnung gesehen hatte. So sah er Gelb-Rot, er wird den Niedersachsen am kommenden Wochenende fehlen.

Schalkes doch ziemlich überraschender Fehlstart

Nach drei Spieltagen liegen beide Mannschaften in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nah beieinander. Schalke hat drei Punkte, 6:6 Tore, macht Rang 13. Braunschweig hat ebenfalls drei Punkte, aber 2:3 Tore, weshalb die Eintracht auf Platz 14 steht.

Es ist eine Situation, mit der sie bei Eintracht Braunschweig womöglich gut leben können. In Gelsenkirchen werden sie mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein, eher im Gegenteil: Absteiger Schalke hat viele gute Spieler, nicht nur Terodde, aber eben auch eine Mannschaft im Umbruch. Und die hat einen Fehlstart hingelegt, mit dem so nicht zu rechnen war.

Braunschweig in Karlsruhe, Schalke gegen Kiel

Am 4. Spieltag geht es für Braunschweig zum KSC (Sonntag, 27.08.2023 um 13.30 Uhr). Schalke empfängt Holstein Kiel (Freitag, 25.08.2023 um 18.30 Uhr).