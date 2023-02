Knapper Sieg im Kellerduell Nürnberg landet Befreiungsschlag gegen Regensburg Stand: 11.02.2023 14:57 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen kleinen Befreiungsschlag gelandet: Durch den Erfolg über den SSV Jahn Regensburg verschafte sich der "Club" etwas Luft auf die Abstiegsränge. Für den Jahn sieht es dagegen düster aus.

Vor dem Nürnberger 1:0 (0:0)-Sieg am Samstag (11.02.2023) waren der "Club" und der Jahn Nachbarn in prekären Tabellenregionen. Mit dem ersten Zweitligasieg in diesem Jahr kletterten die Nürnberger vor den Sonntagspartien auf den 13. Tabellenrang, während der Jahn nun die rote Laterne übernommen hat.

Valentini erzielt das goldene Tor

In einer phasenweise intensiv geführten Partie mit engen Räumen für den Gegner konnten sich Nürnberg und Regensburg nur wenige Chancen herausspielen. Außenverteidiger Enrico Valentini (56. Minute) erzielte aus 18 Metern mit einem strammen Schuss in die rechte Torecke das Siegtor für die Franken, die unter der Woche im Elfmeterschießen gegen den Zweitligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht hatten. Nach zwei Niederlagen konnten wieder drei Zähler eingefahren werden, während die Oberpfälzer schon seit sieben Partien auf einen Sieg warten.

In der 34. Minute hatte Valentini schon die große Chance zur FCN-Führung, aber Regensburgs Tormann Jonas Urbig konnte parieren. Auch in dieser Partie wurde deutlich, warum beide Teams so große Probleme in dieser Saison haben. Speziell in der Offensive lief bei beiden Mannschaft nicht viel zusammen, Torchancen blieben Mangelware.

Regensburg zu Hause gegen Hannover

Am 21. Spieltag ist der SSV Jahn Regensburg zu Hause gegen Hannover gefordert (Samstag, 18.02.2023 um 13.00 Uhr). Nürnberg ist einen Tag später in Heidenheim gefordert (13.30 Uhr).