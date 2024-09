3:1 bei SV Elversberg SSV Ulm verlässt Abstiegsplätze durch ersten Saisonsieg Stand: 22.09.2024 15:26 Uhr

Der SSV Ulm hat die Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen.

Am Sonntag (22.09.2024) feierte der Aufsteiger mit einem 3:1 (1:0) bei der SV Elversberg den ersten Saisonsieg. Ulm war durch Tore von Johannes Reichert (27.) und Felix Higl (60.) mit 2:0 in Führung gegangen, ehe Luca Schnellbacher verkürzte (62.). Philipp Strompf (77.) sorgte für den Endstand.

Es war ein verdienter Sieg, auch wenn die SVE in vielen Statistiken,

Reichert verwandelt Elfmeter zu erstem Auswärtstor

Die ersten beiden guten Chancen ergaben sich durch Kopfbälle. Zunächst war es Schnellbacher, der den Ball knapp über das Tor köpfte (18.), auf der anderen Seite war es wenig später Niklas Kolbe, der die Möglichkeit für die in der Anfangsphase etwas besseren Ulmer vergab.

Die "Spatzen" durften auch als erste jubeln. Schiedsrichter Patrick Schwengers entschied nach einem Foul von Maximilian Rohr an Maurice Krattenmacher zurecht auf Elfmeter. Kapitän Johannes Reichert verwandelte zu seinem ersten Saisontor und dem ersten Auswärtstor der Ulmer, die in Regensburg 0:1 verloren hatten und in Paderborn beim 0:0 zu einem überraschenden Punktgewinn gekommen waren.

Etwa fünf Minuten vor der Pause bot sich der SVE die Möglichkeit auszugleichen, aber Schnellbacher bekam eine Flanke frei am Fünfmeterraum leicht in den Rücken und schoss den Ball im Fallen über das Tor.

Higl kommt ins Spiel und trifft per Freistoß

Ulms Trainer Thomas Wörle nahm zur zweiten Halbzeit zwei Wechsel vor, und einer davon zahlte sich in der 60. Minute aus. Felix Higl, der für Semir Telalović ins Spiel gekommen war, verwandelte einen Freistoß aus etwa 18 Metern direkt. Torwart Nicolas Kristof sah dabei schlecht aus, weil der Ball in der Ecke einschlug, die er abdeckte.

Die Fans der "Spatzen" mussten ihren Jubel aber stoppen, denn keine zwei Minuten später nutzte Schnellbacher seine dritte Chance zum Anschlusstreffer.

Bei der SV Elversberg kam wieder Hoffnung auf, die zweite Saisonniederlage verhindern zu können. Doch mit einem Kopfball, an dem er am Fünfmeterraum kaum gehindert wurde, ließ Strompf die Ulmer Fans erneut jubeln. Sie feierten letztlich zusammen mit der Mannschaft den ersten Sieg in der 2. Liga seit Mai 2001.

Elversberg in Berlin, Ulm gegen Braunschweig

Die SV Elversberg spielt am 7. Spieltag bei Hertha BSC (29.09., 13.30 Uhr), die SSV hat Eintracht Braunschweig schon zwei Tage vorher zu Gast (18.30 Uhr).