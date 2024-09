Triumph in Regensburg Preußen Münster holt ersten Zweitliga-Sieg seit 33 Jahren Stand: 22.09.2024 15:44 Uhr

Historischer Tag für Münster - die Preußen haben ihren ersten Zweitliga-Sieg seit 33 Jahren eingefahren. Der Aufsteiger ließ Gastgeber Jahn Regensburg keine Chance.

Den hochverdienten 3:0 (1:0)-Auswärtstriumph am Sonntag (22.09.2024) schossen Joel Grodowski (29.), Babis Makridis (60.) und Hólmbert Fridjonsson (71.) heraus. Der bis dahin letzte Erfolg in dieser Spielklasse war Münster in der Saison 90/91 am 5. Mai 1991 gelungen - mit einem 2:0 bei den Stuttgarter Kickers.

Die ersten Großchancen hatte Regensburg

Ehe der klare 3:0-Erfolg jetzt feststand, hatten die Münsteraner allerdings zwei kritische Szenen zu überstehen. Schon nach gut einer Minute zog der Regensburgs Dominik Kother von links in die Box und bediente Jano ter Horst. Bei seinem starken Abschluss aus etwas spitzem Winkel war aber Preußen-Keeper Johannes Schenk zur Stelle.

Unmittelbar vor dem Führungstor der Münsteraner hatten die Regensburger dann die nächste klare Einschussmöglichkeit, doch wieder war der hervorragende Schenk zur Stelle: Christian Viet hatte den Ball nach einem Einwurf direkt zu Kother, weitergeleitet, der aber aus kurzer Distanz nicht am Münster-Keeper vorbeikam.

Ball könnte im Aus gewesen sein

Auch vor dem 1:0 hatte Münster etwas Glück. András Németh war mit der Kugel bis zur Grundlinie marschiert und hatte den Ball dann perfekt für quer Grodowski zurückgelegt - der lässig einschoss. Eine Kameraeinstellung zeigte allerdings, dass die Kugel die Torauslinie bei der Hereingabe bereits überschritten hatte, aus einer anderen Sicht war dies jedoch nicht so klar - so dass die VAR-Crew letztlich keinen Beweis für eine Fehlentscheidung fand und dem Tor Anerkennung schenkten.

Anschließend war die Partie ausgeglichen mit gefährlichen Szenen auf beiden Seiten. Die Entscheidung besorgte schlißlich Makridis, der nach einer Stunde ein präzises Zuspiel von Grodowski nutzte - die Regensburger Abwehr tatte sich in dieser Szene eine kollektive Auszeit genommen. Als Thorben Deters dann auch noch das dritte Tor für Fridjonsson auflegte, erlahmte die Gegenwehr des jetzt Tabellenletzten vollständig.

Der Jahn aus Regensburg spielt am kommenden SPieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern (28.09., 13.00 Uhr). Preußen Münster empfängt Schalke 04 zum Topspiel (28.09., 12030 Uhr).