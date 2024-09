45. +6 Die führt dann aber zu keinem Ergebnis. Kann der Jahn sich kurz vor der Pause aus der Dauerbelagerung befreien?

45. +6 Die Ecke wird erstmal geklärt, doch den zweiten Ball bringt Hendrix als Heber in Richtung des linken Lattenkreuzes. Weil ein Regensburger Abwehrbein entscheidend abfälscht, gibt es noch eine Ecke.

45. +5 Der war nicht übel! Jorrit Hendrix zirkelt das Leder frech und mit viel Effet auf den ersten Pfosten und zwingt Gebhardt dazu, die Fäuste hochzureißen und zur Ecke zu klären.

45. +5 Nochmal Freistoß für die Preußen nahe der rechten Eckfahne!

45. +4 Aus dem ersten Drittel flankt Hendrix einen hohen Freistoß in die Box, der tatsächlich noch gefährlich aufs Tor kommt! Felix Gebhardt geht volles Risiko und mit beiden Fäusten zum Ball und bereinigt die Situation somit.

45. +1 Kai Pröger Regensburg Gelbe Karte für Kai Pröger (Jahn Regensburg)

Nachdem Pröger links an der Eckfahne bedrängt wird und im Zweikampf mit Kirkesov ein Foul gegen ihn gepfiffen wird, beschwert sich der Spieler des SSV lautstark und sieht dafür die Verwarnung.

45. +1 Acht Minuten gibt es wegen der Unterbrechungen obendrauf.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

42. Jubel im Jahnstadion! Rechts auf der Außenbahn hat Ochojski viel Platz zum Flanken und bringt den halbhohen Ball an den Fünfmeterraum. Dort stochert Christian Kühlwetter die Pille am zweiten Pfosten mit der Pieke ins Netz, doch die Freude auf Seiten des SSV Jahn währt nur kurz, denn die Fahne des Linienrichters geht wegen einer Abseitsposition hoch. Auch die anschließende Prüfung des Videoassistenten kommt zu diesem Ergebnis, sodass es beim 0:1 bleibt.

40. Mit dem schwächeren linken Fuß versucht Andreas Geipl es aus etwa 20 Metern mit einem satten Distanzschuss, stellt damit Johannes Schenk aber nicht vor eine große Herausforderug. Der bei den Bayern ausgebildete Torwart der Gäste hat den Ball sicher.

39. Der Ball kommt weit in den Strafraum der Hausherren und segelt gefährlich durch die Box! Felix Gebhardt will mit der Faust zum Ball, fliegt dabei aber in den eigenen Mitspieler hinein und letztlich haben die Oberpfälzer Glück, dass der Ball nicht in den Reihen der Schwarz-Grünen landet.

38. Andreas Geipl Regensburg Gelbe Karte für Andreas Geipl (Jahn Regensburg)

Mit einer ungebremsten Grätsche touchiert Geipl knapp hinter dem Mittelkreis Joshua Mees, während der Ball schon weg ist - Gelb.

36. Autsch, das tut weh! Jano ter Horst und Bryan Hein schenken sich nichts im Luftduell um einen in der Luft liegenden Flankenball. Beim Hochsteigen trifft ter Horst seinen Gegenspieler sogar fast mit dem Knie am Kinn, kommt dann aber selbst wesentlich weniger sanft zu Fall. Das Mediteam der Gäste rückt an, um ter Horst zu behandeln - der zeigt dann aber an, dass es für ihn weitergeht.

33. Frenkert mit der Chance zum 2:0 für Münster! Ein von Hendrix ausgeführter Eckball von der linken Seite kommt kurz auf den Kopf von Lukas Frenkert, der mit der Stirn in die Flugbahn läuft und ihn seitlich aufs Tor bringt. Der kommt alles andere als berechenbar auf Jahn-Keeper Gebhardt zu, doch dieser packt die Kugel sicher aus der Luft.

32. Weil der Treffer vom Referee auf dem Feld gegeben wurde, hätte jetzt nachgewiesen werden müssen, dass die Kugel vor dem Treffer im Toraus war. Da die Bilder das nicht eindeutig belegen, zählt das Tor!

30. Der VAR schaltet sich ein - möglicherweise war der Ball bei András Némeths Zuspiel schon mit vollem Umfang über der Torlinie. Können die Bilder für Klarheit sorgen?

29. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 0:1 durch Joel Grodowski

Die Preußen führen! Links in der Box rennt András Németh bis zur Grundlinie und hängt dabei gleich zwei Regensburger Verteidiger ab. Er legt quer in die Box zu Grodowski, der zum richtigen Zeitpunkt einläuft und lässig aus neun Metern mit dem linken Schuh den Führungstreffer erzielt.

27. Schenk verhindert den Einschlag! Jahn macht im linken Halbfeld das Spiel schnell und so leitet Christian Viet den Ball nach einem Einwurf mit einem Ballkontakt weiter zu Dominik Kother, der aus kurzer Distanz in der Box mit dem linken Schlappen abschließt. Der war nicht einfach zu halten, doch Schenk verhindert mit seinem rechten Bein den Führungstreffer des SSV!

26. Kyerewaa hat vor dem Sechzehner etwas Platz und sieht aber nicht, dass Joel Grodowski sich freistehend anbietet - so leitet er quer weiter zu ter Horst, der beim Schuss aber geblockt wird.

23. Bryan Hein Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Bryan Hein

23. Oscar Schönfelder Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Oscar Schönfelder

22. Das sieht absolut nicht gut aus: Schönfelder hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie und schafft es nicht, aus eigener Kraft aufzustehen. Sofort wird eine Trage herangeschafft und der Arbeitstag ist damit für Oscar Schönfelder beendet.

20. Die nächste Verletzungsunterbrechung: Oscar Schönfelder und Joel Grodowski sind an der Seitenlinie zusammengerasselt und der Regensburger bleibt liegen. Sofort stößt er einen Schrei des Schmerzes aus und winkt die medizinische Abteilung herbei.

18. Regensburg drückt auf den ersten Treffer! Neuzugang Kai Pröger ist bis zur Torauslinie mitgelaufen und vernascht dort Mikkel Kirkeskov, um ins Zentrum zu flanken. Dort schraubt sich Sebastian Ernst nach oben, köpft aber einen guten Meter über den Balken.

17. Diesmal spielt Grodowski aus der Tiefe kommend den Ball für Kyerewaa in die Schnittstelle am Sechzehner, doch Oscar Schönfelder ist wieder den entscheidenden Schritt schneller vor ihm am Ball.

16. Auf der rechten Seite läuft der freistehende Grodowski in die Box ein und rasselt dort mit Schönfelder zusammen, der den Stürmer des Aufsteigers hart aber fair von der Kugel trennt. Der frisch eingewechselte Grodowski kommt zu Fall, aber für einen Elfmeter ist das dann doch zu wenig.

13. Wieder eine Unterbrechung, wieder ist Amenyido betroffen. Er bekommt von der medizinischen Abteilung einen Verband um seinen linken Oberschenkel gelegt und zeigt an, dass es für ihn nicht weitergehen kann. Gute Besserung an dieser Stelle!

12. Amenyido zeigt an, dass alles okay ist und er darf das Feld wieder betreten. Weiter geht's!

10. Kurze Spielunterbrechung: Etienne Amenyido hat den ungebremsten Schlappen von Schönfelder abbekommen und wird vom Physio-Team begutachtet.

9. Babis Makridis ist links vor der Strafraumecke nach einem Laufduell mit durch und sucht mit seiner Flanke Daniel Kyerewaa im Zentrum, findet aber Andreas Geipl, der einen Ticken höher steigt. Der schafft es dann aber zum Glück der Preußen nicht, den Konter einzuläuten und das Spiel schnell zu machen.

6. Ter Horst wird rechts geschickt, aber auch von Oscar Schönfelder erfolgreich zugestellt. So verlagert Münster die Seite und versucht es nach einem langen Ball über den linken Flügel. Jorrit Hendrix schickt nach einem Dribbling Mikkel Kirkeskov steil ins Zentrum, der aber erreicht den Ball nicht mehr, ehe es mit Abstoß für Regensburg weitergeht.

5. In den ersten Minuten ist Regensburg etwas aktiver, aber auf beiden Seiten prägen viele Fehlpässe den Spielbeginn.

3. Der anschließende Eckball bringt dann aber nichts ein.

2. Gute erste Chance für den SSV Jahn! Dominik Kother zieht von links in die Box und sieht sich dort Jano ter Horst gegenüber. Er tanzt den Verteidiger der Preußen mit einem Haken aus und schließt aus leicht spitzem Winkel ab, aber Johannes Schenk ist zur Stelle.

1. Nach 30 Sekunden gleich das erste Foul: Etienne Amenyido räumt Oscar Schönfelder im Mittelfeld mit einer Grätsche von der Seite um.

1. Als Unparteiischer fungiert am heutigen Nachmittag Florian Lechner. Assistiert wird ihm von Steven Greif und Kevin Behrens an den Linien, Tobias Wittmann in der Coachingzone und Patrick Hanslbauer im Kölner Keller.

1. Los geht's! Regensburg in Weiß und Rot spielt im ersten Durchgang von rechts nach links und hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Die Statistik im Vorfeld des Spiels spricht klar für die Hausherren: In zehn Pflichtspielen - allesamt in der 3. Liga - gewannen die Oberpfälzer sechs mal bei drei Niederlagen, davon die letzten vier Matches in Folge. Zuletzt holte Regensburg am 32. Spieltag der Vorsaison einen 3:1-Auswärtssieg, mit dem man eine Serie aus sieben Siegen am Stück seitens der Preußen beendete. Noah Ganaus, Dominik Kother und Christian Viet besorgten die Treffer für den Jahn. Zuletzt gewannen die Preußen im September 2014 in Regensburg.

„Am Sonntag müssen wir Fußball spielen, auf lange Bälle dürfen wir uns nicht einlassen“, sagte Preußen-Übungsleiter Sascha Hildmann auf der PK vor dem Spiel. „Egal, ob die Regensburger pressen oder abwarten – wichtig ist, was wir draus machen. Wir müssen unser Tor besser verteidigen. "Es ist ein Lernprozess, aber auch ein Qualitätsmerkmal der Liga, wenn wir so viele Tore bekommen. Das müssen wir annehmen und unterbinden", so Hildmann über die Herangehensweise innerhalb der Mannschaft.

Jahn-Trainer Joe Enochs gab auf der Pressekonferenz vor dem Duell der Aufsteiger die Stoßrichtung für das Match vor: "Wir müssen jetzt zuhause wacher sein und unser Spiel durchdrücken. Wir müssen auf die Momente warten, in denen wir torgefährlich werden. Wir müssen besser gegen den Ball spielen und dürfen Münster nicht zu vielen Standards kommen lassen, sonst wird es ein langer Tag."

Drei Änderungen nimmt SCP-Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zu der Elf, die vergangene Woche einen Punkt gegen Paderborn entführte, vor: Für den verletzten Luca Bazzoli darf Babis Makridis im Mittelfeld ran. Vorne im Sturm machen Marc Lorenz und Joel Grodowski Platz für Etienne Amenyido und András Németh.

Die Aufstellungen sind da! Beginnen wir mit den Hausherren. Dort gibt es trotz der 0:5-Schlappe gegen den HSV nur eine Änderung: Joe Enochs nimmt auf der rechten Verteidigerposition Robin Ziegele raus und beginnt dafür mit Nico Ochojski.

Auf der anderen Seite warten die Münsteraner nach fünf Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg im Unterhaus des deutschen Fußballs. Zu allem Überfluss kommt auch noch Verletzungspech dazu, denn Luca Bazzoli zog sich im Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 eine Verletzung am Außenband zu und wird einige Wochen ausfallen. Immerhin konnte man nach Niederlagen gegen den HSV und Lautern den Ostwestfalen durch einen Treffer von Doppelpacker Joshua Mees in letzter Minute ein 3:3 abtrotzen. Dennoch ist die Ausgangslage nicht zufriedenstellend - mit zwei Zählern rangiert man auf Platz 17 vor Mitaufsteiger SSV Ulm 1846.

Im Vorfeld der Begegnung haben beide Teams eine Durststrecke vorzuweisen: Der SSV, der mit einem Treffer die schwächste Offensive die Liga stellt, wartet seit drei Spielen auf Tore und Punkte. In den letzten beiden Partien gab es neun Gegentore - zuletzt ein 0:5 beim HSV, der den Regensburgern keine Chance ließ. Wenn auch optimistisch, verkennt Joe Enochs die Lage nicht: "Die Lage ist ernst, wir haben die letzten drei Spiele verloren. Wir müssen im nächsten Heimspiel punkten. Wir sind voller Zuversicht, dass wir den Negativtrend drehen werden", so der Cheftrainer des SSV Jahn.