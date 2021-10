Was auf einen abwechslungsreichen zweiten Abschnitt hindeutete, entwickelte sich eher fad. Beide blieben in ihren Offensivaktionen maximal enttäuschend und schafften es in der Folge überhaupt nicht, konstruktiv nach von zu spielen. Einzig Kutschke hatte in der 81. Minute noch einmal einen Abschluss, scheiterte mit seinem Flachschuss aus Nahdistanz aber an Holsteins Keeper Thomas Dähne.

16.10. | die Sportschau am Samstag, ab 18 Uhr. Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 16.10.2021. Das Erste.

Die nächste Aufgabe für den FC Ingolstadt ist die Auswärtspartie bei Erzgebirge Aue am Freitag (22.10.2021) um 18.30 Uhr. Kiel hat am Samstag um 13.30 Uhr Darmstadt 98 zu Gast.