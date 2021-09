Doch Robert Glatzel (34./80.) schlug mit seinen Treffern Nummer vier und fünf zurück. In der hektischen Schlussphase verhinderten FCN-Torwart Christian Mathenia und der Pfosten ein Eigentor.

Hamburger SV gerät zwei Mal in Rückstand

Der HSV geriet vor 21.337 Zuschauern selbstverschuldet in Rückstand. Neuzugang Mario Vuskovic, der den gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau im Abwehrzentrum ersetzte, hatte am Elfmeterpunkt fernab des Balles und ohne Not die Hände im Gesicht von Nikola Dovedan. Sonny Kittel hatte die Chance zum 1:1 (25.), das dann Glatzel per Kopf erzielte.

Doch der Club erwischte einen Blitzstart in Hälfte zwei und kam nach einer halben Minute zur erneuten Führung. Der HSV hatte die besseren Offensivaktionen, deutlich mehr Ballbesitz und gab sich nach dem 1:2 nicht auf. Manuel Wintzheimer hatte Sekunden vor dem 2:2 schon den Ausgleich auf dem Fuß.

