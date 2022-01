Mit 39 Punkten überflügelten die Hessen den bisherigen Spitzenreiter und Dortmund-Pokalschreck FC St. Pauli (37), der am Freitag das Derby beim Hamburger SV mit 1:2 verloren hatte. Tim Skarke (15. Minute) brachte Darmstadt mit einem herrlichen Volleyschuss, der gegen den Innenpfosten und von da über die Torlinie sprang, in Führung. Aaron Seydel (82.) traf am Samstag (22.01.2022) zum Endstand. Die Gäste holten damit aus den vergangenen vier Spielen ohne Niederlage zehn Punkte.