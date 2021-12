Maue erste Halbzeit

In einer ersten Halbzeit von äußerst überschaubarem Niveau entwickelten die Gastgeber kaum Gefahr in der Offensive. Die erste Chance hatte KSC-Angreifer Philipp Hofmann (2.), der den Ball aus acht Metern weit neben das Tor schoss. Danach flachte die Partie weiter ab. Erst nach der Pause waren beide Teams aktiver, Dresden hatte zahlreiche Möglichkeiten, und Königsdörffer schlug zweimal zu. Daferner traf später noch per Fernschuss.

Dresden in Aue, KSC gegen Heidenheim

Für Dresden geht es am Sonntag (12.12.2021, 13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue weiter. Der KSC empfängt dann Heidenheim.

sid/dpa | Stand: 05.12.2021, 15:15