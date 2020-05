Joel Pohjanpalo (16. Minute) und Aaron Hunt per Handelfmeter (45.+2) hatten den HSV in Führung gebracht, ehe der VfB die Partie durch ein Kopfballtor von Wataru Endo (47.), einen Foulelfmeter von Nicolás González (59.) und ein Jokertor von Gonzalo Castro (90.+2) drehte. Damit sind die Stuttgarter mit 48 Punkten in der Tabelle an den Hamburgern (46) vorbei auf Platz zwei gezogen.

Am Freitag (29.05.2020) wird es ein Jahr her sein, dass der Hamburger SV die Verpflichtung von Dieter Hecking als Trainer verkündet hat. Es hat dann auch beim Spiel in Stuttgart zunächst so ausgesehen, als werde Hecking das kleine Jubiläum in allerbester Laune feiern. Aber eben nur eine Hälfte lang. "Das ist ein extrem bitterer Abend" , sagte Hecking dem Sender Sky.

Ganz anders natürlich die Stimmung bei den Stuttgartern. "Es war sehr, sehr schön" , sagte Castro dem Sender Sky und meinte seinen Siegtreffer. Nach den ersten beiden Niederlagen in Wiesbaden und in Kiel und der katastrophalen ersten Halbzeit gegen den HSV sei der Erfolg "sehr wichtig gewesen für den Kopf" .

Pohjanpalo trifft zur HSV-Führung

Es lief die 16. Spielminute, als Hamburgs Hunt eine Ecke in die Mitte flankte, wo der Stuttgarter González unglücklich mit dem Kopf verlängerte. Am langen Pfosten stand Pohjanpalo frei und traf per Kopf zur Führung für den HSV. Es war das vierte Saisontor für den Finnen, den die Hamburger im Winter aus Leverkusen ausgeliehen hatten.

Der VfB Stuttgart ließ genau diese Präzision bei seinen wenigen Abschlussmöglichkeiten zunächst vermissen. Ein Beispiel: Ecke von Pascal Stenzel, Kopfballverlängerung Marcin Kamiński, Abschluss González. Allerdings traf der Argentinier den Ball nicht voll, Hamburgs Torhüter Daniel Heuer-Fernandes parierte sicher (26.).

Hamburg erhöht per Hunt-Elfmeter

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Christian Dingert dann auf Handelfmeter für die Gäste, nachdem Hamburgs Verteidiger Timo Letschert Gegenspieler Stenzel aus kurzer Distanz an den erhobenen Arm geköpft hatte. HSV-Kapitän Hunt lief an und schickte VfB-Schlussmann Gregor Kobel in die falsche Ecke.