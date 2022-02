Schalke führte glücklich, hatte aber nicht lange Grund zur Freude. Die Karlsruher antworteten stürmisch und in der 30. Minute setzte Phillip Hofmann die Kugel nach einem KSC-Eckball nur an den rechten Pfosen. Und drei Minuten später scheiterte O'Shaughnessy aus kurzer Distanz am erneut sehr aufmerksamen Schalker Keeper Martin Fraisl.

Karlsruhe gleicht aus und hat Chancen

Eine Minute später aber war es soweit: Die Karlsruher glichen zum 1:1 aus, als sich Kyoung-rok Choi im 16er allein durchsetzte und aus acht Metern einschob.

Im zweiten Abschnitt verbuchte der KSC schnell die Chance aufs 2:1: In der 49 Minute konnte Hofmann völlig freistehend aus sechs Meern köpfen, setzte die Kugel aber zentral in die Hände von S04-Keeper Fraisl. In der 58. Minute die nächste Gelegenheit für die immer dominierenderen Karlsruher: Wieder scheiterte Hofmann aus kurzer Distanz nach Linksflanke an Fraisl.