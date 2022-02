Hofmann mit Doppelpack für den KSC

Johannes Geis brachte die Nürnberger mit einem Geniestreich in Führung und überrumpelte KSC-Keeper Marius Gersbeck mit einem Freistoß ins kurze Eck (29.). Karlsruhe schlug noch vor der Pause zurück, Philipp Hofmann nutzte einen Abpraller zum Ausgleich (39.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der KSC die Partie mit einem Doppelschlag: Nach dem Führungstor von Benjamin Goller (55.) nach einem Eckball sorgte erneut Hofmann (59.) mit einem Gewaltschuss für die Vorentscheidung. Marvin Wanitzek machte mit seinem Elfmetertreffer (89.) die nächste Packung für die Nürnberger komplett.

Geniestreich von Geis zu wenig für den "Club"

In einer ereignislosen ersten halben Stunde im Wildpark fehlte beiden Teams zunächst die Präzision im Spiel. Dann kam der Auftritt von Geis, der KSC-Torwart Gersbeck aus 30 Metern mit einem Freistoß von halbrechts überlistete. Gersbeck hatte wie seine Vorderleute mit einer Flanke gerechnet, doch Geis brachte den Ball direkt aufs Tor und traf ins kurze Eck.

Die Gastgeber antworteten jedoch umgehend: Erst köpfte Wanitzek (34.) an die Latte, dann staubte Hofmann zum Ausgleich ab. Danach scheiterte KSC-Verteidiger Christoph Kobald (41.) per Kopf an Nürnbergs Torwart Christian Mathenia.

Starkes Comeback vom KSC nach der Pause

Nach der Pause drehte der KSC noch mehr auf: Beim Führungstreffer war Hofmann diesmal Vorbereiter, dessen Kopfball-Vorlage nach einer Ecke schob Goller aus kurzer Distanz ein. Vier Minuten später erzielte Hofmann dann seinen zweiten Treffer des Tages, drosch den Ball aus linker Position im Strafraum unter die Latte. Schäffler (77.) vergab später den Anschluss, als er frei daneben köpfte.

Nürnberg zeigte sich nach dem dritten Gegentreffer angeknockt, und kam erst spät wieder zu Chancen: Manuel Schäffler ließ rund zehn Minuten vor Schluss die Gelegenheit zum möglichen Anschlusstreffer liegen. Kurz vor dem Abpfiff machte es Asgar Sorensen mit seinem Foul im eigenen Strafraum an Fabian Schleusener noch schlimmer, Wanitzek verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 4:1-Endstand.

KSC in Kiel, Nürnberg gegen Regensburg

Der KSC muss am nächsten Samstag (19.02.22, 13.30 Uhr) bei Holstein Kiel antreten, Nürnberg spielt am Samstagabend gegen Jahn Regensburg (18.02.22, 20.30 Uhr).

Quelle: red/sid/dpa