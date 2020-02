Dynamo empfängt Aue, Jahn beim HSV

Dynamo Dresden will nun den nächsten Schritt machen, die Mannschaft empfängt am Sonntag (08.03.2020, 13:30 Uhr) den FC Erzgebirge Aue zu einem sächsischen Duell. Jahn Regensburg ist bereits am Samstag um 13 Uhr beim Hamburger SV im Einsatz.