Nürnberg blieb überlegen und drückte auf das zweite Tor - ohne Erfolg. Hannover spielte in der Offensive zu harmlos, Cedric Teuchert hatte für Hannover ein, zwei Möglichkeiten. Insgesamt war es aber viel zu wenig, was die Niedersachsen zeigten.

Starker Nürnberger Endspurt

Mit zunehmender Spielzeit nahmen die Franken das Tempo aus dem Spiel und konzentrierten sich auf die Defensive. Sie blieben aber punktuell gefährlich. Allen voran Nürnbergs bester Mann an diesem Nachmittag, Tom Krauß. In der 73. Minute zielte er noch knapp vorbei. In der 83. sorgte der Mittelfeldmann mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

Den Schlusspunkt setzte Erik Shuranov mit seinem sechsten Saisontor in der 87. Minute, als er einen Steilpass des ebenfalls eingewechselten Nikola Dovedan versenkte.