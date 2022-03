St. Pauli gewann am Samstag (05.03.2022) am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 3:1 gegen den Karlsruher SC. Daniel-Kofi Kyereh brachte St Pauli mit zwei Treffern (14., 27.) in Front, Simon Makienok sorgte mit einem fulminanten Distanzschuss schon vor der Pause (34.) für klare Verhältnisse am Millerntor. Philipp Hofmann konnte für den KSC (66.) verkürzen.