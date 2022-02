Druck auf FC Ingolstadt steigt

Ingolstadt kam in einer zerfahrenen Partie, geprägt von Kampf und manchmal Krampf, vor der Pause zu keinen nennenswerten Chancen. Sandhausen war entschlossener, auch in den Zweikämpfen, und hätte durch Cebio Soukou, Tom Trybull und Dennis Diekmeier in Führung gehen können. Doch FCI -Keeper Dejan Stojanovic war auf dem Posten.