Die nun personell dezimierten Sachsen bemühten sich auch in Halbzeit zwei nach Kräften. Der Kampfeswille war ihnen nicht abzusprechen und tatsächlich kam das Team von Marc Hensel noch einmal zurück. Dem eingewechselten Nikola Trujic gelang in der 79. Minute nach einer verlängerten Hereingabe der Anschlusstreffer, bevor auch der zweite Joker stach: Jan Hochscheidt traf sehenswert per Flachschuss ins lange Eck (84.). Weil aber Kwasi Wriedt in der 90. Minute auf der anderen Seite einen Schuss entscheidend abfälschen konnte, jubelten am Ende doch die "Störche".

Aue in Düsseldorf, Kiel gegen KSC

Erzgebirge Aue muss am nächsten Sonntag (20.02.22, 13.30 Uhr) zum Kellerduell zu Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel spielt schon am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC (19.02.22, 13.30 Uhr).

Quelle: red