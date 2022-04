Andreas Albers hieß Jahn Regensburgs Held am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Sein später Kopfballtreffer zum 1:1 (0:0) bei Dynamo Dresden sorgte für rechnerische Sicherheit: Mit neun Punkten Vorsprung auf Rang 16 hat Regensburg nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

Dresden, für das Christoph Daferner am Samstag (30.04.2022) die Führung erzielt hatte (73.), kann sich damit in den verbleibendem zwei Partien nicht mehr direkt retten - steht aber sicher in der Relegation, wenn Erzgebirge Aue das Abendspiel in Darmstadt nicht gewinnt.