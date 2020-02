2:3 hieß es am Ende aus Dresdener Sicht - ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Josef Husbauer (4.), hatte die Hausherren in Führung gebracht, Seung-ho Paik (8.), Tobias Kempe (12.) und Serdar Dursun (43.) das Spiel für Darmstadt gedreht.

Patrick Schmidt (57.) schaffte den Anschlusstreffer und traf vor 26.243 Zuschauern zum vermeintlichen Ausgleich (72.), allerdings erkannte Schiedsrichter Bacher das Tor aufgrund einer Abseitsposition nicht an. Der eingewechselte Dresdener Neuzugang Simon Makienok sah wegen groben Foulspiels (76.) kurz darauf die rote Karte.

Dresden bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg vergrößerten die "Lilien" damit ihr Polster auf einen Abstiegsplatz. Dynamo bleibt weiterhin Tabellenletzter.

Dynamo am nächsten Spieltag auf St. Pauli zu Gast

Am nächsten Spieltag spielt Dynamo bereits am Freitag auf St. Pauli (14.02.20, 18.30 Uhr), Darmstadt 98 ist am Sonntag (16.04.20) um 13.30 Uhr Gastgeber für den SV Sandhausen.