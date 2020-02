SV Darmstadt 98

Osnabrücks Blacha muss vorzeitig runter

Nach dem Seitenwechsel musste der VfL zunächst einen Rückschlag verkraften. David Blacha sah nach einem taktischen Foul an Felix Platte die Gelb-Rote Karte (64.). Darmstadt dominierte, ließ jedoch auch in Überzahl zu viele Chancen liegen. Osnabrück hielt defensiv engagiert dagegen und ging in der Schlussphase sogar aus dem Nichts in Führung: Benjamin Girth beförderte den Ball mit der Brust über die Torlinie (77.). "In der Phase darf uns das nicht passieren", sagte Darmstadts Yannick Stark und ergänzte: "Trotzdem hatten wir genug Chancen. Das fühlt sich gerade nicht so gut an."