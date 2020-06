Robert Tesche (43.) und Jordi Osei-Tutu (52.) trafen zum zwischenzeitlichen 2:1 für den VfL, nachdem Branimir Hrgota die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung gebracht. Sebastian Ernst (79.) besorgte dann das 2:2. "Ich bin eher unglücklich", sagte Bochums Robert Tesche nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon, "wir hatten das Spiel gedreht. Aber dann haben die Kräfte nachgelassen und wir haben unglücklich das 2:2 bekommen."

Dass der langjährige Erstligist Bochum trotz seiner Serie nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hat, hängt mit der mäßigen Hinrundenausbeute von 20 Punkten zusammen. Fürth bleibt im Jahr 2020 ohne Auswärtsniederlage.

Zehnter Saisontreffer von Hrgota

Die Fürther begannen äußerst druckvoll und wurden schnell belohnt: Nach einem Doppelpass mit Daniel Keita-Ruel schloss Hrgota aus 18 Metern ab, für den Schweden war es das zehnte Saisontor. Kurz vor der Pause glich Tesche jedoch nach einem Eckball per Kopf aus, ehe Osei-Tutu sogar die Führung der Bochumer erzielte. Zum Sieg reichte es dennoch nicht.