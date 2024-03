Topspiel zwischen Fortuna und HSV Das Schneckenrennen um den Zweitliga-Aufstieg Stand: 07.03.2024 18:18 Uhr

Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Liga ist geprägt von Ausrutschern der Topteams. Fortuna Düsseldorf will gegen den HSV eine Serie starten und diese Situation nutzen.

Das vergangene Wochenende war beispielhaft. Seit Wochen reihen sich bei den Anwärtern auf den Aufstieg in der 2. Liga die Ausrutscher aneinander. Herbstmeister Holstein Kiel holte aus den ersten vier Spielen des Jahres 2024 nur einen Punkt, Tabellenführer FC St. Pauli verlor zuletzt beim 1. FC Magdeburg und FC Schalke 04 - zum Zeitpunkt der Spiele jeweils Teams aus dem unteren Drittel. Und der Hamburger SV kommt auch nach der Entlassung von Trainer Tim Walter unter Steffen Baumgart nicht voran, unterlag zuletzt Schlusslicht VfL Osnabrück (1:2).

Und trotzdem belegen diese drei Teams die so begehrten Plätze - weil auch die Konkurrenz ihre Chancen nicht nutzt. Und so gelang keiner Mannschaft aus den Top 7 der Tabelle am vergangenen Spieltag ein Sieg. Fortuna Düsseldorf verpasste trotz 2:0-Vorsprungs bei Hannover 96 wie der Gegner, näher an die Aufstiegsränge zu kommen. Greuther Fürth ging beim Karlsruher SC (0:4) unter und der SC Paderborn kam gegen Magdeburg in Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Top 7 der 2. Liga Teams Punkte Tordifferenz FC St. Pauli 48 +19 Holstein Kiel 43 +12 Hamburger SV 41 +12 Hannover 96 38 +12 Greuther Fürth 38 +3 SC Paderborn 38 -2 Fortuna Düsseldorf 37 +16

Thioune will gegen Hamburg "eine Serie starten"

Das Schneckenrennen um den Aufstieg ist in der 2. Liga im vollen Gange, und es wartet nur darauf, dass eine Mannschaft die Schwächen der Konkurrenten mit einer Serie nutzt. Genau das hat sich Düsseldorf vorgenommen und das Topspiel am Freitag gegen Hamburg als Anlass dafür auserkoren, eine solche zu starten. " Der Rückstand verleitet mich jetzt nicht dazu, die Saison bei noch zehn ausstehenden Spielen abzuschenken und zu verwalten - sondern eher dazu, ein bisschen mehr All-In zu gehen und eine Serie starten zu wollen ", sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune.

Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft bis auf einen Punkt an Relegationsplatz drei heranrücken. Seine Schlussfolgerung deswegen: " Der HSV kommt zur richtigen Zeit. " Aber nicht nur, um eine Serie zu starten, sondern auch, um endlich ein Ausrufezeichen in einem direkten Aufstiegsduell zu senden. Gegen die sechs über ihr platzierten Teams hat die Fortuna in dieser Saison in neun Partien nur drei Punkte geholt. " Um im Konzert der Großen mitspielen zu können, fehlt immer noch dieser kleine Schritt, dass wir die Großen auch mal schlagen ", sagte Thioune.

Baumgart überzeugt von HSV-Mannschaft

Sein Gegenüber Baumgart will die Misere der Düsseldorfer dagegen fortsetzen. Selbst hat er aber auch genug mit seinem neuen Klub zu tun. Seine Premiere gegen die SV Elversberg (1:0) war zwar erfolgreich, aber sehr holprig, die Niederlage gegen Osnabrück dann äußerst ernüchternd. Dabei gab es nicht wenige, die dachten, unter Baumgart würde der HSV, dessen Etat von etwa 25 Millionen Euro der höchste in der Liga ist, durchmarschieren.

Trainer Steffen Baumgart vom Hamburger SV

" Ich glaube, dass viel Qualität in der Mannschaft steckt. Das hat sie mehr als einmal bewiesen. Wir müssen sie dann halt auch ergebnisorientiert auf den Platz bringen ", sagte der 52-Jährige, den mit Thioune eint, dass er auf viele wichtige Spieler verzichten muss. Auch das ist ein Grund dafür, dass das ein oder andere Team nicht so erfolgreich ist, wie es sich vorgenommen hat.

St. Pauli befreit sich offenbar vom Hürzeler-Thema

St. Pauli ist von einem solchen Verletzungspech verschont geblieben und daher auch mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf Rang vier schon deutlich näher am Ziel als die Konkurrenz. Zudem deutet sich an, dass ein Störfeuer der vergangenen Wochen gelöscht wird: nach übereinstimmenden Medienberichten steht Trainer Fabian Hürzeler vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrages.

Entsprechend befreit könnten die Kiezkicker am Sonntag (10.03.2024) in ihr Spiel gegen Hertha BSC gehen. Die Berliner selbst hofften ebenfalls immer wieder, selbst noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, weil die Mannschaften aus dem oberen Tabellendritten so oft patzen - der Bundesligaabsteiger selbst bekommt aber bislang keine Serie hin.

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler

Viele Stolperfallen am nächsten Spieltag

Bleibt der Blick auf die übrigen Teams aus dem Schneckenrennen der 2. Liga - die allesamt wieder Aufgaben mit einer großen Ausrutschgefahr vor sich haben. Hannover spielt beim äußerst unangenehm zu bespielenden Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, Paderborn bei den heimstarken Schalkern (vergangene drei Spiele zu Hause gewonnen), Kiel gegen den formstarken Karlsruher SC (sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien), der mit einem Sieg selbst noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Und Fürth bekommt es mit Elversberg zu tun, das in der Auswärtstabelle auf Platz sechs rangiert.