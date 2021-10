In Einklang mit den Fans

Die Unterstützung von den Rängen - seit jeher ein Faustpfand und wesentlicher Motivationsfaktor für die Königsblauen - hatte dem Team einen zusätzlichen Schub verliehen. "Es ist einfach so: In der Coronazeit, als die Stadien leer waren, musstest du dich manchmal sehr motivieren, um wenigstens eine künstliche Atmosphäre zu schaffen. Das geht auf Dauer nicht" , sagte Grammozis. "Aber heute: Wenn du aus der Kabine kommst und diese blau-weiße Wand siehst. Und dann noch so ein Tor fällt: Das ist Adrenalin pur. Dass wir unseren Fans diesen Sieg schenken konnten, ist umso schöner. Das Zusammenspiel Fans und eigene Leistung war heute perfekt."

Nach einem ruckligen Saisonbeginn haben die Schalker nun offenbar einen Weg gefunden, wie sie ihre Fähigkeiten am besten einsetzen. Der dritte Sieg in Folge sorgt dafür, dass sich die Schalker auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet haben. Der S04 hat den Schritt aus der Verzweiflung heraus geschafft. Die wohl wichtigste Nachricht für die Anhänger des Ruhrgebietsklubs nach dem zehnten Spieltag in der 2. Bundesliga.